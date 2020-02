Elodie: chi è, età, carriera, vita privata della cantante ex di Amici

Elodie: tutte le informazioni sulla cantante arrivata seconda ad Amici reduce dal successo del brano di Sanremo “Andromeda”.

Elodie ormai è diventata una delle icone della musica pop: richiestissima dai brand più in voga tra i giovani, dopo aver dominato l’estate con la hit “Margarita” assieme al suo fidanzato Marracash, è reduce dal successo di Sanremo con il brano “Andromeda”, scritto per lei dal vincitore dello scorso anno, Mahmood. Come molti sanno, la sua carriera ha avuto una svolta dopo aver partecipato ad Amici, arrivando seconda.

Elodie: chi è

Elodie Di Patrizi nasce a Roma il 3 maggio 1990. Suo padre è italiano, mentre sua madre è francese di origine creola. Dopo aver lasciato la carriera di modella, tenta di farsi strada come cantante a X Factor, dove però non riesce ad accedere al programma.

Si trasferisce a Lecce nel 2009 per amore mentre nel 2015 prova la carte del talent show Amici dove arriva al secondo posto vincendo i premi Premio della critica giornalista Vodafone e Premio RTL 102.5 – Amici alla radio.

Nello stesso periodo debutta con il primo album Un’altra vita, prodotto da Fabrizio Moro, mentre il secondo singolo estratto è stato Amore avrai, scritto tra gli altri da Emma, che ha permesso a Elodie di vincere il premio Premio di puntata – Canzone dell’estate durante la seconda puntata del Summer Festival.

A febbraio 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”, scritto tra gli altri da Emma, piazzandosi all’ottavo posto. Il brano da il titolo al suo secondo album. Il brano diventa disco di platino.

A maggio 2018 viene annunciato un altro singolo di successo, “Nero Bali”, pubblicato il 18 maggio dello stesso anno e che ha visto la partecipazione vocale di Michele Bravi e di Gué Pequeno. Il brano diventa triplo disco di platino.

Il 15 marzo 2019 Elodie collabora con i The Kolors al singolo Pensare male, mentre il 6 giugno 2019 esce il singolo Margarita, singolo prodotto da Takagi & Ketra in duetto con Marracash. Il 22 luglio 2019 i singoli Margarita, Pensare male e Nero Bali vengono certificati rispettivamente disco d’oro, disco di platino e doppio disco di platino.

Elodie è stata fidanzata con Lele, anche lui ex concorrente di Amici, e vincitore del Festival di Sanremo Giovani nel 2017. Attualmente ha una storia con il rapper Marracash.

