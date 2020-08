Tina Cipollari irriconoscibile | Magrissima e capelli neri corvino | Bellissima

Uomini e Donne ha preso la sua solita pausa estiva, ma i suoi personaggi principali continuano ad essere nel cuore dei fan, come l’opinionista più irriverente della tv Tina Cipollari, che nonostante la lontananza dalle telecamere è una delle più seguite sui social. Di lei conosciamo praticamente ogni cosa, ma ve la ricordate da “giovane”?

Tina Cipollari un passato da bruna

Siamo abituati a vederla così: capelli biondissimi e boccoli che le incorniciano il viso, ma tempo fa Tina Cipollari sfoggiava un look decisamente diverso. A poco più di 30anni, la collega di Gianni Sperti appariva con capelli neri, frangetta e un taglio che le arrivava alle spalle. Uno stile completamente stravolto rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi. Differente, ma pur sempre bellissima. (Continua dopo la foto)

Tina ritorna a Uomini e Donne?

In questi mesi i rumors si sono susseguiti vorticosamente, e alcuni parlano di un non ritorno di Tina Cipollari in veste di opinionista a Uomini e Donne. Ovviamente la notizia non è stata assolutamente confermata dalla diretta interessata, e si fa fatica a pensare che la padrona di casa Maria De Filippi possa lasciarsi scappare un personaggio cruciale come lei, a cui si deve, diciamolo, anche gran parte degli ascolti. Non ci attende che aspettare l’inizio della nuova stagione del dating show più amato della tv, per capire se rivedremo di nuovo la vamp alle prese con litigi ed eclatanti siparietti.

Continua la sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara

Nelle ultime settimane anche il gossip è impazzito ed ha iniziato a parlare di una presunta crisi tra la Cipollari e il suo fidanzato, l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. Per fortuna, la separazione è stata scongiurata. I due hanno negato di essersi lasciati e sono stati paparazzati in questi giorni dal settimanale Nuovo a Firenze, intenti a fare un aperitivo felici e gioiosi.