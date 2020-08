Albano, perchè indossa sempre il cappello: la confessione (commovente) del cantante

Albano è un personaggio che ha sempre diviso il pubblico: c’è chi lo ama, chi lo odia, ma da anni, ormai, resta indiscutibilmente uno dei pilastri del mondo dello spettacolo. Di lui conosciamo praticamente ogni cosa, la sua vita privata è stata minuziosamente scandagliata, ma c’è una curiosità che in molti ignorano.

Albano e la confessione sui cappelli

Da anni ormai siamo abituati a vederlo sempre con lo stesso stile: giacca, pantalone largo e l’immancabile cappello. Ma vi siete mai chiesti perchè è sempre solito indossarlo? La curiosità è di molti e il cantante di Cellino San Marco, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, ha sciolto tutti i dubbi dei fan. In realtà, secondo quanto dichiarato dall’artista pugliese, le ragioni sarebbero due: la prima legata ad un fattore estetico, e cioè la perdita di capelli, la seconda ad una motivazione di cuore e di famiglia: “Un marchio di fabbrica della famiglia Carrisi”, ha detto, portare il cappello è un modo per ricordare ed omaggiare l’amatissimo e compianto papà. (Continua dopo la foto)

Continua la storia con Loredana Lecciso

Intanto continua la sua storia d’amore con la showgirl Loredana Lecciso. Dopo un periodo di crisi molto lungo, durato addirittura anni, la fiamma dell’amore tra i due si è improvvisamente riaccesa, tanto che si parla addirittura da un pò di prossime nozze, anche se al momento non sono state confermate dai diretti interessati. I fan di Romina Power, che tanto hanno sperato in un ritorno di fiamma tra gli ex, non hanno potuto far altro che mettersi l’animo in pace, accettando per loro la triste realtà: ormai sono come fratello e sorella. Dopo un momento di burrasca hanno infatti saputo ritrovarsi sotto una nuova forma ed oggi sono inseparabili, tanto che Romina ha trascorso la quarantena proprio da lui a Cellino San Marco, nella tenuta che anni fa è stata il loro regno d’amore e che ha visto crescere i suoi figli.