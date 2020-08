Caterina Balivo, ecco perchè indossa solo costumi interi

Caterina Balivo è uno dei personaggi più amati della tv. La conduttrice italiana, alla guida la scorsa stagione televisiva di Vieni Da Me, è apprezzata non solo per la sua indubbia professionalità, ma anche per la sua bellezza. Eppure, con grande stupore, la presentatrice napoletana ha confidato di non essere completamente a suo agio con il suo corpo.

Caterina Balivo e la confessione spiazzante

La splendida 40enne infatti tempo fa, ha risposto ad una domanda di un follower che, incuriosito dal fatto che indossasse sempre e solo costumi interi le ha chiesto il perchè della scelta. La risposta, ovviamente, non si è fatta attendere, considerando la schiettezza che da sempre contraddistingue la napoletana. La Balivo ha infatti confessato di non apprezzare particolarmente la sua pancia e di avere qualche piccola smagliatura. Una dichiarazione che ha lasciato tutti spiazzati: Caterina, che ha anche avuto due gravidanze nel giro di pochi anni, vanta un fisico pazzesco. (Continua dopo la foto)

Caterina Balivo ha salutato Vieni da Me

Intanto, la conduttrice è pronta per nuovi progetti lavorativi. Durante l’ultima puntata della trasmissione Vieni Da Me, ha salutato con le lacrime agli occhi i telespettatori che per anni l’hanno seguita con amore e dedizione: “È tempo di lasciare questo porto sicuro, mi mancherete. Sono 15 anni che vi saluto tutti i pomeriggi. Penso a Festa Italiana, Italia sul Due, Detto Fatto e Vieni da me. Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose. Per questo motivo, è tempo che lasci questo porto sicuro che ho contribuito anche io a lanciare due anni fa. È tempo di fare nuove esperienze. Mi mancherete, ma sono sicura che non ci perderemo di vista”, ha detto con voce smorza.