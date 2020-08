Trono over, Giovanni Longobardi botulino alle labbra? Il cavaliere fa chiarezza

Giovanni Longobardi non è stato a lungo a Uomini e Donne. Il suo percorso al trono over è nato e si è esaurito nel giro di qualche mese, eppure, nonostante la breve partecipazione, il pubblico continua a seguirlo sui social.

Giovanni Longobardi e la storia d’amore con Veronica Ursida

Il suo percorso televisivo negli studi Mediaset è stato contraddistinto da alti e bassi. Dopo aver avuto una conoscenza con la dama Roberta, ha intrapreso una frequentazione con un’altra romana, la bionda Veronica Ursida. La coppia ha però vissuto delle settimane molto complicate contrassegnate da forte indecisioni, soprattutto da parte del giovane calciatore di Castellammare, il quale ha fatto fatica a lasciarsi andare al sentimento, in quanto inizialmente aveva poca fiducia nella dama, rea, a suo dire, di non dimostrargli tanto.

Giovanni risponde alle domande Instagram

Il calciatore di tanto in tanto risponde alle domande instagram dei suoi fan. Ultimamente gli è stato chiesto se avesse fatto qualcosa alle sue labbra, una domanda che ricorre spesso al margine delle foto postate. La risposta dell’ex cavaliere è stata esaustiva: ha categoricamente smentito qualunque tipo di intervento o ritocchino, tutto naturale. (Continua dopo la foto)

Una favola d’amore in piena regola

Il momento delicato per la coppia, per fortuna oggi è solo un lontano ricordo: Giovanni e Veronica hanno deciso di vivere la storia d’amore al di fuori delle telecamere e di provare a costruire una relazione, lontana dai riflettori e dal trono over di Uomini e Donne.

Entrambi sono soliti documentare il loro sentimento su Instagram, e sono tantissime le foto che pubblicano insieme: i due stanno vivendo una favola d’amore in piena regola, nonostante tutti i pronostici iniziali, che davano per spacciata questa relazione.