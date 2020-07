Emanuela Sempio, da tutti chiamata “Lalla”, è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2, l’edizione ai tempi ancora condotta dalla giornalista Daria Bignardi e vinta da Flavio Montrucchi. Dopo il successo, arrivato all’improvviso, di lei televisivamente parlando si sono perse le tracce, ma cosa fa oggi l’ex gieffina?

Lalla autrice a C’è Posta Per Te

La partecipazione al reality targato Mediaset le ha spalancato le porte della televisione, ma dietro le quinte. La Sempio ha infatti intrapreso una splendida carriera come autrice di programmi tv e lavora, attualmente con la regina Maria De Filippi ad Amici e C'è Posta Per Te. Pur avendo scelto di non apparire, la 40enne non rinnega di certo il suo passato al Grande Fratello che, nel bene e nel male, le ha consentito di costruirsi quel che oggi ha: "Diciamo che una mia dimensione adesso l'ho trovata. Ho un lavoro, sto imparando e spero nel futuro di far sempre meglio. Mi è stata presentata un'occasione e io ho deciso di accettarla, per il resto non ho nulla da dire sul Grande Fratello: a me ha cambiato la vita e in positivo". Anche se, in una vecchia intervista rilasciata qualche tempo fa, non ha certo avuto remore nel commentare il reality che l'ha resa famosa: "In una vecchia intervista, la Semponio ha confessato, parlando delle successive edizioni del Grande Fratello: "Il fatto è che questa nuova edizione mi sta mettendo un po' a disagio. Non rivedo il Grande Fratello come l'esperienza che ho fatto io. Prima era una sorta di esperimento su cavie umane, adesso sembra diventare sempre più una trasmissione televisiva. Non so se la guarderò.

Il rapporto con Maria De Filippi

Pare proprio che, con la padrona di casa Maria De Filippi, Emanuela abbia stretto un rapporto di amicizia molto forte. Le due donne sono infatti molto amiche e sul profilo Instagram dell’ex gieffina ci sono molte foto che le ritraggono insieme.