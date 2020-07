Grande Fratello Vip, lo riconoscete? Qui era solo un bimbo

Stesso sguardo vispo e malandrino, stesso sorriso simpatico di sempre. Questo bimbo, oggi 55enne, è stato uno dei personaggi più discussi ed importanti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Avete capito di chi stiamo parlando?

Antonio Zequila, la sua avventura al Grande Fratello Vip

L’avventura di Zequila al reality targato Mediaset è stata tutt’altro che semplice. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi se dapprima era diventato quasi un punto di riferimento per gli altri coinquilini, all’improvviso sono sorte complicazioni che l’hanno portato ad allontanarsi sempre più dal gruppo. Una situazione che lo ha portato anche spesso al televoto. Antonio però non si è perso d’animo e come un guerriero inarrestabile ha proseguito la sua avventura, fatta di sorrisi ma anche di faccia a faccia con se stesso.

L’ex gieffino contro Antonella Elia

Intanto, il 50enne in queste settimane è balzato agli onori del gossip per essersi scagliato contro la sua ex coinquilina Antonella Elia, oggi concorrente a Temptation Island insieme al suo fidanzato Pietro delle Piane: “Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai – ha raccontato al settimanale Nuovo Tv – Lei lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti. Lei è la mente e lui il braccio… rubato all’agricoltura. Loro si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno. L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente“.