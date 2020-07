Matteo Salvini, avete mai visto l’ex moglie? Chi è la bella giornalista FOTO

Matteo Salvini ultimamente è balzato agli onori del gossip per la sua frequentazione con una donna più giovane di lui, Francesca Verdini.

I due fanno coppia da un pò e la loro storia sembra funzionare: il politico con lei ha ritrovato il sorriso dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco Elisa Isoardi. Un legame durato quasi 5 anni anni, terminato con frecciatine e dichiarazioni ai giornali, che ha fatto molto discutere. In molti non sanno, però, che prima di queste due bellissime donne ce n’è stata un’altra che ha rubato il suo cuore, con la quale è convolato anche a nozze.

Matteo Salvini e l’ex moglie giornalista

Il suo nome è Fabrizia Ieluzzi ed è una giornalista e conduttrice radiofonica. I due dopo due anni di matrimonio hanno deciso di prendere strade diverse; nel 2010 è infatti arrivato il divorzio. Dalla loro unione è nato anche un bimbo, il primogenito di Salvini, Federico. (Continua dopo la foto)

Pare che gli ex coniugi non siano rimasti in ottimi rapporti, a conferma una intervista rilasciata tempo fa dalla giornalista a Vanity Fair, nella quale si è sbilanciata con toni decisamente poco dolci sul suo “Teo” l’allora fidanzata Elisa Isoardi: “Quando arrivi in alto, devi tenere gli occhi aperti perché c’è sempre qualcuno che ti liscia il pelo, o che sta con te perché vuole ottenere qualcosa. Teo è un po’ ingenuo da questo punto di vista, ci sta che qualcosa ci sia stato con questa tizia, non ne ho idea, ma di certo non è una storia“.