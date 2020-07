Elisabetta Canalis e George Clooney nel 2011 sono stati una delle coppie più belle dello showbiz. L’ex velina sarda, invidiatissima, è riuscita a far breccia nel cuore dello scapolo d’oro per eccellenza, il divo hollywoodiano più corteggiato di sempre. Perfetti ed innamorati, la loro storia non ha però avuto il lieto fine tanto atteso. Ma perchè si sono lasciati?

Clooney lascia la Canalis, la verità di un amico

In questi anni di versioni sull’addio tra la Canalis e Clooney sono state molteplici. In molti hanno ipotizzato le motivazioni che hanno spinto i due a troncare la storia e prendere strade completamente diverse, ma pare che la più veritiera sia quella attribuita ad un amico in comune. L’uomo in una intervista passata ha svelato dettagli intimi della storia che ha appassionato il mondo del gossip, lasciando intendere che la sopravvenuta ed irreparabile crisi sia stata innescata da un cambiamento della sarda che non è andato giù all’attore: “Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”.

Un comportamento, a detta dell’insider, che ha creato una crepa insanabile tra i due innamorati, portandoli così ad allontanarsi definitivamente.

La nuova vita degli ex: amore ritrovato

Pare che la Canalis abbia sofferto non poco per l’abbandono, oggi però il dolore è fortunatamente solo un lontano ricordo. La bellissima 42enne ha infatti ritrovato il sorriso accanto all’uomo della sua vita, il chirurgo di fama mondiale Brian Perri, un’unione dalla quale è nata anche la piccola Eva Sky, sua primogenita.

Anche Clooney, contro tutti i pronostici, ha messo la testa apposto ed ha sposato l’avvocatessa Amil, dalla quale ha avuto due gemellini. Anche se, proprio a proposito del divo, rumors di queste settimane parlano di una presunta crisi tra i due, che al momento però non è stata confermata ne smentita dai diretti interessati.