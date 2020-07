Silvia Toffanin confessione su Berlusconi: “Mio suocero travestito da…”

Silvia Toffanin è senz’altro uno dei personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione che più incuriosisce. Amata e seguita, sulla vita privata della giornalista c’è un’attenzione speciale, complice anche la sua innata riservatezza, che rende gli aspetti del suo intimo ancora più accattivanti. Di lei conosciamo praticamente ogni cosa, grazie ai vari gossip che circolano con frequenza sul suo conto, ma cosa sappiamo del suo rapporto con il suocero, il padre di Pier Silvio?

Silvia Toffanin e il rapporto con il suocero Silvio Berlusconi

La bellissima ex Letterina, oggi volto di punta delle reti Mediaset, qualche tempo fa è stata ospite del programma di Fiorello Viva Replay. Una chiacchierata scanzonata attraverso la quale si è raccontata.

La 40enne ha parlato anche di Silvio Berlusconi, lasciandosi andare ad un aneddoto molto simpatico, che ritrae l’imprenditore in una veste decisamente inedita. Nel parlare, infatti, della premura che nonno Silvio ha nei riguardi dei suoi nipotini, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia ha confessato: “Mio suocero una volta si è travestito da spiderman”, proprio per amore dei suoi piccoli.

Silvia Toffanin, a quando le nozze con Pier Silvio?

Intanto, con regolarità si rincorrono le voci su presunte nozze tra la bella conduttrice di Verissimo, apprezzata padrona di casa e il vice presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. I due fanno coppia da quasi 20 anni, ma in tutto questo tempo non hanno mai pensato di convolare a nozze. I fan più accaniti aspettano il matrimonio, e non vedono l’ora di ammirare la loro beniamina in abito bianco. Dal canto suo, però, la giornalista in una recente intervista ha fatto sapere di non essere particolarmente incline al matrimonio, e di non attribuirgli valenza fondamentale ai fini dell’equilibrio di una relazione. Nella fattispecie ha raccontato di non avvertire la necessità di “ufficializzare” attraverso il grande passo il suo legame con il compagno della sua vita.