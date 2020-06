Le preoccupazioni per l’emergenza sanitaria stanno lasciando il posto a quelle rivolte all’economia. Mentre i casi positivi calano, i disoccupati sono in aumento.

La crisi economica che sta colpendo il nostro Paese nella fase post- Covid rischia di accompagnarci anche nel 2021. L’ultima previsione dell’ISTAT – riporta Fanpage – risalente all’8 giugno, prevede un forte incremento di disoccupati nei prossimi mesi. I dati diffusi dall’istituto riportano un calo del PIL dell’8,3% associato ad un calo delle unità lavorative annue del 9,3% rispetto al 2019. Cifre che sembrano trascurabili ma che assumono dimensioni catastrofiche una volta tradotte in termini più concreti: “Il dato dell’ISTAT, quel 9,3%, significa che l’anno prossimo avremo 2 milioni di posti di lavoro in meno rispetto al 2019” – arriva dritto al punto Francesco Seghezzi, presidente dell’Adapt (Associazione per gli studi internazionali sul diritto del lavoro) “Nel corso del 2021 ci sarà un recupero del 4,6%. Ma questo lascerebbe comunque più di un milione di persone senza un lavoro”. Una previsione che arriva come un colpo di fucile per i tanti lavoratori e imprenditori già messi in ginocchio dai mesi di lockdown e che, causa misure restrittive, fanno molta fatica a rimettersi in piedi.

Le previsioni dell’ISTAT dipingono uno scenario addirittura peggiore di quello che il nostro Paese si trovò a vivere dopo la crisi economica del 2008: nemmeno in quel periodo, infatti, gli occupati erano calati così tanto. Il Governo Conte, di fronte a una crisi di tal portata, si sta preparando come meglio può. Il primo provvedimento, preso con il Decreto Legge del 17 marzo 2020, ha sospeso i licenziamenti per un periodo di 60 giorni, successivamente prolungato a causa dell’estensione del lockdown. Al momento – spiega La Stampa – il PD sta spingendo per prolungare fino al termine del 2020 questo provvedimento che scadrebbe il 17 agosto. La CGIL ha già minacciato scioperi e proteste nel caso di un mancato rinnovo di questa misura che, secondo il sindacato, porterebbe centinaia di migliaia di licenziamenti già a partire da settembre. Anche Seghezzi pensa che esista questo rischio: “Ci sono 8,5 milioni di italiani in cassa integrazione. Il loro reddito è sceso del 20% e la situazione è aggravata dal fatto che la crisi ha colpito anche i nostri partner commerciali come la Germania”. Anche se il blocco dei licenziamenti fosse prolungato però, il problema sarebbe solo rimandato: ci saranno più di due milioni di sussidi di disoccupazione da pagare nel 2021. Questo mentre milioni di lavoratori ancora attendono la cassa integrazione.

Per i Dem Dario Franceschini e Roberto Gualtieri la soluzione è una: è accettare i 37 miliardi messi a disposizione dal Mes. Il segretario del PD Nicola Zingaretti insiste sulla necessità di investire quei soldi nella sanità, arginando un’altra emergenza che potrebbe travolgere il Paese: sul fronte ospedaliero, c’è il concreto rischio che i reparti di terapia intensiva siano sopraffatti dal flusso di “malati latenti” che nei tre mesi di lockdown non si sono curati.

Fonte: Fanpage, La Stampa

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]





Fanpage, La Stampa