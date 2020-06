Nella giornata di ieri a Via del Nazareno è esploso tutto il malcontento del Partito Democratico. La convocazione degliannunciata dal Premierin pompa magna, ha spiazzato i Dem, preoccupati che Palazzo Chigi voglia spettacolarizzare – a proprio uso e consumo propagandistico – l’accordo raggiunto in Europa. L’accentramento da parte del Premier è evidente: gli incontri di Villa Pamphili a Roma inizieranno venerdì e tutt’oggi nè i Democratici nè il Movimento 5 Stelle sono a conoscenza di come si svolgeranno. Si sa solo chesia delle tavole tematiche sia dei convegni, in qualche caso affiancato dai Ministri del Governo. Nella giornata di ieri, nominato due mesi fa a capo del Comitato Tecnico che avrebbe dovuto presentare il piano di rilancio del Paese, ha consegnato un: ma se alcune di queste saranno almeno messe al vaglio durante gli Stati Generali è un mistero.

Nelle intenzioni del Premier tali incontri dovrebbero convincere la Commissione Ue delle buone intenzioni italiane nellaper combattere la crisi. Ma se non dovesse uscire qualche idee per il rilancio di un Paese allo stremo, sarà stato un clamoroso autogol. Non solo: sul tavolo restano aperte le vertenze di, Alitalia e il caso Atlantia, dossier a cui urgono delle risposte. Mentre la scadenza all’orizzonte dellamette nelle mani del Governo una bomba sociale pronta ad esplodere. Come spiega, il Pd, nella riunione di ieri sera, ha insistito che si proceda con calma, con ordine e con progetti condivisi e a lungo termine. Ma ha spiegato il Segretario Dem: “Il governo vada avanti, ma concreto e senza pigrizie”il suo vice, l’ex Guardasigilli, che guida la fronda che spinge per lo scontro ha avvisato il Premier: “Evitare false partenze e approfondiamo sui fondi europei che consentono una svolta”. Al Nazareno si sentono messi all’angolo, la sfiducia reciproca cresce di ora in ora.