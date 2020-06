Attimi di terrore per Vittorio Sgarbi: ha rischiato di annegare

L’onorevole Vittorio Sgarbi ha rischiato di annegare mentre si trovava in vacanza in Albania. A soccorrerlo la figlia e un bagnino del resort.

Veri e promi istanti di terrore quelli attraversati dal critico dell’Arte Vittorio Sgarbi. L’onorevole – spiega TgCom24 – ha rischiato di annegare mentre si trovava in vacanza in Albania, presso il resort Green Cost. mentre si trovava in spiaggia insieme alla figlia Alba, Sgarbi, nonostante i richiami della figlia probabilmente impaurita, si è tuffato da solo tra le onde evidentemente agitate. Sorpreso dalla forza delle acque, è scomparso per pochi istanti per poi riemergere annaspando. Per fortuna è stato prontamente soccorso dalla medesima Alba e da un bagnino del resort.

L’onorevole- riferisce Il Giornale – nella concitazione di questi attimi terribili, ha perso i suoi iconici occhiali. Strumento di supporto per la da vista ma, ormai, anche parte integrante dell’immagine di Sgarbi che tutti conosciamo. Un danno senza dubbio irrisorio rispetto a quello che sarebbe potuto accadere. Sulla spiaggia tantissimi bagnanti hanno assistito preoccupati alla scena che è stata ripresa e trasmessa dall’ufficio stampa del critico dell’Arte. Insieme a Sgarbi, ospiti del resort, anche i suoi collaboratori e il sindaco di Valona. Tuttavia nessuno ha potuto intervenire e se oggi l’onorevole è salvo è grazie alla prontezza di riflessi di sua figlia e al soccorso immediato del bagnino.

Questo episodio – fortunatamente finito bene – ci induce a riflettere sulle nuove misure di sicurezza previste per le spiagge italiane. Infatti la prossima estate i bagnini non potranno effettuare la respirazione bocca a bocca. Questa decisione che ha fatto – e continua a fare – molto discutere, potrebbe mettere seriamente a rischio la vita di moltissime persone, in particolare bambini e anziani. Non solo: potrebbe indurre parecchi italiani a trascorrere le vacanze all’estero in Paesi dove, qualora si rendesse necessario, possono venire effettuate tutte le manovre di salvataggio.

