Coronavirus, la carica virale si azzera dopo solo 11 giorni

Un recente studio, condotto a Singapore, ha dimostrato che la carica virale del Coronavirus dopo 11 giorni cala fino a scomparire del tutto.

La quarantena della durata di 14 giorni per i pazienti in via di guarigione dal Coronavirus si sta rivelando efficace. Addirittura parrebbe che dopo 11 giorni la carica virale si azzera del tutto. Questi i risultati dell’ultimo studio condotto a Singapore – riporta Il Corriere della Sera. I medici che hanno seguito l’esame, condotto su 285 individui ancora positivi al Covid 19 nonostante i sintomi fossero scomparsi, confermano quello che già alcuni medici sud-coreani avevano ipotizzato in seguito al loro studio: “Risultare positivi al tampone dopo un dato periodo di tempo non significa essere contagiosi. Non è possibile isolare ne coltivare il virus dopo l’undicesimo giorno. Questa è la durata massima dell’infettività del Covid-19”. riporta il documento ufficiale pubblicato dal National Center of Infectous Diseases che ha collaborato con l’Università di Medicina di Singapore. Lo studio – riferisce TPI – è stato replicato in Germania e i risultati sono stati ancora più confortanti: il Coronavirus ha perso l’infettività in tutti i pazienti presi in esame entro l’ottavo giorno. Tuttavia, per il momento, gli esperti considerano più attendibili gli esperimenti condotti in Corea del Sud e a Singapore.

Si tratta di una conferma importante per i medici di tutto il mondo: adesso, siamo sicuri che il periodo di quarantena della durata di 14 giorni per i pazienti in via di guarigione è sufficiente. Tutti gli individui che sono stati sottoposti a questo isolamento forzato non posson, quindi, più contagiare altri soggetti. Ora il Governo di Singapore sta valutando la rimozione dell’obbligo di sottoporsi al tampone per le persone che tornano al lavoro, dopo l’allentamento delle misure di lockdown.

I risultati emersi da questi studi costituiscono un grande passo avanti nonchè una notizia estremamente confortante che si aggiunge a quella del calo dei contagi in molti Paesi del mondo, tra cui l’ Italia. News che ci rassicurano soprattutto ora, a due giorni dalla riapertura dei confini tra le Regioni e dalla possibilità di spostarsi nuovamente verso l’estero.

Fonte: Corriere della Sera, TPI

