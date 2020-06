Approvata la proroga della cassa integrazione, ma la misura risulta insoddisfacente per la Cgil. Confindustria va allo scontro con il Governo e con Tridico dell’Inps: in caso di ritardo delle domande, la Cig sarà a carico delle aziende.

Siamo al terzo giorno degli Stati Generali dell’Economia e iniziano a piovere critiche per l’evento targato Premier Giuseppe Conte. Nella giornata di ieri, sul tavolo di Casino Bel Respiro, la questione più urgente per il Paese reale: la cassa integrazione. Il Capo del Governo, dopo aver incontrato i sindacati, ha annunciato una proroga della Cig di altre 4 settimane, tramite un Decreto Legge, anticipando i fondi previsti per settembre. C’è da recuperare il ritardo accumulato dall’Inps, mentre si cerca di pompare ossigeno vitale al mercato del lavoro almeno sino all’arrivo dei fondi della Commissione Ue e del piano Sure. Quello che manca è un progetto a lungo termine e pronto – nella tragica eventualità – ad una crisi più lunga del previsto. Ieri, in prima mattinata, Vittorio Colao ha illustrato il piano del Comitato Tecnico: in un lungo discorso il manager di Vodafone ha ipotizzato, per un’attuazione più rapida dei progetti di rilancio economico – che difficilmente arriveranno dai suoi dossier – il ricorso ad un catena decisionale verticistica (come quelle già viste in questo Stato di Emergenza): Ha spiegato Colao: “Suggerisco l’adozione di un Commissario che monitori il piano che verrà scelto, che controlli tempi, programmi e le spese”.

Parole che hanno indispettito i (pochi) presenti, seguite da una stoccata finale: “Il mio non è un piano operativo, perché quando abbiamo lavorato non avevamo ancora notizia precisa delle misure europee”. Il Comitato si era insediato due mesi fa (molto prima dell’accordo di massima sul Recovery Fund), ma possibile che nessuno abbia avvisato il gruppo di manager nominato dal Governo, che ha il compito di elaborare un progetto di rilancio, delle trattative a Bruxelles? Sembra di no. Ma è stato solo l’inizio. Conte ha incassato, durante l’incontro con le parti sociali, l’affondo del Segretario della Cgil Maurizio Landini, non del tutto soddisfatto dalle misure di politiche del lavoro passive: “Ho chiesto la proroga fino a fine anno del blocco dei licenziamenti”, che sono in scadenza il prossimo 17 agosto. E siccome la proroga della cassa integrazione va di pari passo con il blocco dei licenziamenti, ci si aspetta un intervento in tal senso dal Governo anche se nulla è stato per ora annunciato. Ma l’attacco frontale è arrivato dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, come spiega Il Corriere della Sera. Il numero uno dell’associazione degli imprenditori ha tuonato contro Villa Pamphili: “E’ il periodo di politica degli annunci, in un Paese bloccato dalla burocrazia e dall’incapacità di decidere. Mi sarei aspettato dal governo un piano dettagliato. Non lo ha fatto, lo faremo noi”.

Bonomi incendia il suo arrivo agli Stati Generali, previsto nella giornata di domani. Confindustria – ormai sempre in più guerra aperta con l’Esecutivo dopo lo scontro con il Presidente Inps Pasquale Tridico – ha denunciato l’assenza di una qualsiasi linea progettuale. Non solo: all’interno della possibilità di proroga della cassa integrazione è prevista una clausola che ha fatto irritare e non poco gli industriali. In caso di sforamento dei termini della presentazione delle domande, infatti, la cassa integrazione sarà a carico delle aziende. E nei giorni in cui l’Ente previdenziale conferma i ritardi dei pagamenti della Cig (che calcola in 123.542 lavoratori) e soltanto la metà delle imprese hanno ricevuto i fondi anticipati per la cassa integrazioni anticipati a marzo, tanto è bastato per far scoppiare di nuovo lo scontro. La misura prevista dal Governo – definita beffardamente “Salva Tridico” perchè proteggerebbe il numero uno dell’Inps sui ritardi – sarà accompagnata, ha annunciato il Premier Conte, da una riforma strutturale degli ambiti previdenziali e sostegno del reddito. Si ipotizza un’agenzia delle politiche passive del lavoro, in modo da poter togliere, parte delle incombenze, all’Inps.

Il piano presentato dal Capo del Governo nella giornata di ieri – 9 macro-punti di intervento e 55 idee di rilancio – non è ancora stato completato. E la questione tempo è di massima priorità, come ha spiegato Barnabò Bocca, Presidente di Federalberghi, che attaccato duramente l’evento di Villa Pamphili: “Siamo un settore che vale il 13 per cento del Pil e siamo fra quelli più colpiti. Eppure non siamo stati invitati agli Stati generali, mentre ci sono sigle sconosciute, saranno amiche di qualcuno al Governo”. Come aggiunge Il Giornale, nel solo settore turistico 350mila stagionali, su 500mila totali, resteranno a casa, mentre il 95% delle strutture ha ancora i dipendenti in cassa integrazione. Continua Bocca: “Parliamo di prospetti economici, di rilancio, di progetti, e noi non sappiamo se dobbiamo andare agli Stati generali? Ma che storia è questa?”. Insomma il grande evento che dovrebbe lanciare Conte, al momento, arranca.

