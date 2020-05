Calenda: “Le guardie civiche vanno bene per il Venezuela”

La decisione del Governo di istituire la figura delle guardie civiche per controllare i cittadini non ha trovato il consenso di molti. Dure critiche anche dall’europarlamentare Carlo Calenda.

Il weekend appena trascorso ha significato il ritorno alla vita sociale per milioni di italiani. La riapertura di ristoranti, bar e pub ha comportato vedere strade e piazze di nuovo piene. Tuttavia, nonostante la fine del lockdown, il Covid 19 non ha ancora abbandonato il nostro bel Paese ed è dunque fondamentale continuare a rispettare il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti. Purtroppo non tutti hanno rispettato le regole. Da Napoli a Milano i trasgressori non sono mancati. Per evitare il ripetersi della situazione che, se protratta, potrebbe costringerci ad un secondo lockdown, fatale per l’economia italiana, il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha preannunciato che verranno istituite delle guardie civiche. Ovvero verranno “arruolati”, attraverso un bando, 60.000 cittadini, preferibilmente percettori di sussidi statali, che avranno il compito di sorvegliare su altri cittadini. Non potranno fare multe ma dovranno controllare che gli altri rispettino le regole previste dal Dpcm ed, eventualmente, avvisare gli agenti di Polizia locale.

Ma la decisione del Governo di istituire queste nuove figure non ha trovato l’approvazione di tutti. E non parliamo solo di comuni cittadini che non impazziscono all’idea di venir sorvegliati a vista anche durante i momenti di svago. A intervenire duramente contro l’idea delle guardie civiche è stato l’europarlamentare di Azione Carlo Calenda. In un video su Twitter, Calenda si è espresso con toni molto critici mettendo in evidenza tutti gli aspetti antidemocratici di questa nuova figura. Che – a suo dire – potrebbe forse andare bene in Venezuela ma non certo in Italia.

La guardia civica va bene per il Venezuela. Tridico non ci ha inondato di soldi, Boccia non ha speso 1 euro dei fondi europei e Arcuri ha fallito. Messaggi paternalistici da questi 3 incapaci sono inaccettabili. Fate il vostro lavoro. Gli italiani hanno fatto il loro. Giorgia Meloni ha parlato di “deriva autoritaria” mentre Ylenia Lucaselli, sempre in quota Fdi, li ha definiti “i guardiani dello spitz”. Tra gli esponenti della maggioranza uno tra i primi a tirare fuori la voce per opporsi è stato il deputato Dem Matteo Orfini: “Se apri i locali organizzi prima modalità e controlli”. Ma Calenda non è stato l’unico a dichiarare la propria contrarietà Anche diversi esponenti sia delle opposizioni sia della maggioranza – riferisce l’ Ansa – si sono scagliati contro l’istituzione di questi nuovi controllori.La leader di Fratelli d’Italiaha parlato di “deriva autoritaria” mentre, sempre in quota Fdi, li ha definiti “i guardiani dello spitz”. Tra gli esponenti della maggioranza uno tra i primi a tirare fuori la voce per opporsi è stato il deputato Dem: “Se apri i locali organizzi prima modalità e controlli”.

Uno dei problemi che potrebbe verificarsi è il totale fallimento di queste figure, come fu per i navigator ai tempi del Reddito di cittedinanza: soggetti potenzialmente utili sulla carta ma non di fatto. Senza contare che potrebbe aprirsi una nuova caccia agli untori. All’inizio della Fse 1 molti puntarono il dito contro chi usciva con i cani; poi fu la volta dei runner e, ora, sta diventando la volta di chi esce la sera per andare a bere fuori con gli amici dopo mesi di chiusura. E se tanti cittadini sono additati come colpevoli per non indossare sempre la mascherina, tuttavia è doveroso ricordare che lo stesso Ministro Francesco Boccia – che ora vuole le guardie civiche – nel pieno dell’emergenza si presentò in conferenza stampa con la mascherina appesa all’orecchio.

Fonte: Ansa, Carlo Calenda Twitter

