Sfiducia Bonafede, Maria Elena Boschi: “Abbiamo fatto una scelta di responsabilità”

Italia Viva ha votato contro la mozione di sfiducia contro il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, scongiurando così una crisi di governo. In soccorso di Matteo Renzi, arriva Maria Elena Boschi.

Alla fine i renziani non hanno votato le mozioni di sfiducia ad Alfonso Bonafede. Ha perso il centrodestra, con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che accusavano il guardasigilli di aver gestito male la situazione nelle carceri durante l’emergenza Coronavirus. Ha perso anche Emma Bonino, che al contrario accusava Bonafede di essere troppo giustizialista nella gestione del dicastero. I 17 voti di Italia viva, informa Il Fatto Quotidiano, le hanno respinte entrambe, sommandosi ai 144 di PD, Leu e Movimento 5 stelle. In totale hanno votato contro la mozione del centrodestra in 160, a favore invece in 131. La mozione della Bonino, invece, è stata appoggiata da 124 senatori, con 158 che l’hanno respinta. “Con i nostri voti abbiano tenuto in piedi governo”, ha commentato Italia Viva subito dopo il voto. E in soccorso di Matteo Renzi è arrivata anche Maria Elena Boschi.

“Abbiamo evitato una crisi di governo, compiendo una scelta di responsabilità”, ha detto la presidente dei deputati di Italia Viva a “Zapping”, su Rai Radio 1. Il Presidente del Consiglio Conte, infatti, aveva affermato che un eventuale voto di sfiducia avrebbe portato conseguenze sul Governo, aprendo una crisi politica che si sarebbe sommata alla già forte crisi economica e sanitaria che sta affrontando da mesi il nostro Paese, causa Covid-19. “A fronte di questo, abbiamo la strada della responsabilità. Abbiamo ritenuto fosse necessario continuare a sostenere l’ azione del governo”, ha detto Boschi, ribadendo di non credere al fatto che Bonafede abbia subito pressioni della mafia. “In caso contrario, non potremmo sostenere questo governo”, aggiunge. Tuttavia, Maria Elena Boschi ha ribadito la necessità di un Ministro della Giustizia che abbia come faro la Costituzione, che prevede il garantismo. “E non il garantismo a fasi alterne”, ha concluso.

Il Fatto Quotidiano, Rai Radio 1

