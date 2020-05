La ripartenza delle attività economiche in Italia potrebbe portare ad una ripresa dei contagi. Secondo gli esperti, un aumento della curva è più che probabile. E l’ipotesi di un nuovo lockdown prende piede.

Un’ipotesi che fa realmente paura quella di un nuovo lockdown a partire dal 3 giugno, specie ai tanti commercianti che stanno faticosamente imparando a convivere con le misure sanitarie pur di riaprire le attività ferme da due mesi. Eppure, conferma Affari Italiani, il Governo si è visto costretto anche a prendere in considerazione la possibilità che dopo la riapertura del 18 maggio – giudicata poco oculata dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico che collabora con il premier Conte – i casi di Coronavirus nel nostro paese tornino a crescere. Al momento, i nuovi contagi e i decessi sono in deciso calo ma, secondo gli esperti, sono necessarie almeno due settimane prima di poter riscontrare gli effetti della riapertura. Tutto questo a causa dei tempi di incubazione del Coronavirus che possono protrarsi fino a 15 giorni.

Tra le possibilità vagliate dal governo Conte per un nuovo lockdown ci sono la reintroduzione dell’autocertificazione, volta a limitare gli spostamenti non essenziali; il ritorno del divieto di incontrare amici e familiari; e, nel peggiore dei casi, la chiusura delle attività commerciali appena riaperte. Tuttavia, queste misure non interesserebbero necessariamente tutto il territorio nazionale: sono sorvegliate speciali quelle regioni che hanno registrato un sovraccarico del sistema sanitario nei primi mesi della pandemia, prima tra tutte la Lombardia. A dirlo il presidente della regione Attilio Fontana, riporta TGcom24: “Invito i cittadini lombardi a fare qualche piccolo sacrificio adesso per evitarne uno molto maggiore tra qualche settimana”, ha detto Fontana, unendosi così all’appello alla responsabilità lanciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala alcuni giorni fa: “Se i contagi dovessero risalire, la regione Lombardia potrebbe andare incontro a nuove misure restrittive”.

Lo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte ha lanciato un appello ai cittadini italiani, temendo di dover ordinare un nuovo lockdown a causa delle persone che hanno interpretato l’alleggerimento delle misure di sicurezza come un via libera. “Le regole vanno rispettate per il bene della comunità”, ha detto Conte nell’informativa alla Camera, riporta Repubblica. “Verrà il momento di fare festa ma non è questo”, ha proseguito. A preoccupare chi sta gestendo l’emergenza sono soprattutto le foto e i video dei tanti che si sono riversati in strada a festeggiare la fine della fase più severa del lockdown, senza curarsi ne di rispettare il distanziamento sociale né di indossare guanti e mascherine. L’ultimo bollettino della Protezione Civile appare rassicurante: 665 i contagi in tutta Italia di cui 452 divisi tra Lombardia e Piemonte. I decessi sono 104. Malgrado le speranze sul fatto che la curva dei casi possa rimanere stabile o addirittura calare, un’impennata dei contagi potrebbe portare a conseguenze disastrose sia dal punto di vista economico che sanitario

