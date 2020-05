Una riapertura cauta e differenziata, quella della Germania. Il Paese che vede in Angela Merkel una guida, ha retto l’urto del Covid-19, e si prepara all’allentamento delle misure restrittive.

E’ iniziata ufficialmente la riapertura della Germania dopo il periodo di crisi dovuto alla pandemia di Coronavirus. Nonostante il virus sia ben lontano dall’essere completamente sradicato nel paese, gli esperti del Koch Institute che affiancano la cancelliera Angela Merkel nella gestione dell’emergenza hanno dato il via libera alla nuova fase di allentamento delle misure restrittive. La Germania è tra i primi paesi ad allentare la quarantena, pur essendo stata una delle prime nazioni europee ad essere colpita dal Coronavirus: una grande parte del merito va all’eccellente sistema sanitario tedesco che ha retto il picco dei contagi senza troppe difficoltà. La Germania sta comunque andando incontro a un totale abbandono delle misure di sicurezza: la cancelliera Merkel, riporta Il Fatto Quotidiano, ha delegato ai vari Lander la gestione della pandemia regione per regione, a seconda del numero di casi e della gravità della situazione. Sarà dunque una riapertura a “macchia di leopardo“, quella della Germania, con misure più o meno restrittive a seconda della diffusione del virus in ogni area del paese.

Ulteriori indicazioni di Angela Merkel sono riportate su Fanpage: “Se dovessimo registrare un numero pari a 50 nuovi casi per 100.000 di abitanti nella prossima settimana, si farà marcia indietro”, ha stabilito il cancelliere tedesco. La bozza dell’accordo tra il governo centrale e i Lander ammonisce anche che in caso di nuovi focolai, potrebbero essere chiuse totalmente intere regioni. Le iniziali perplessità dell’Europa riguardo le misure adottate in Germania per la riapertura dopo l’emergenza Coronavirus sembrano prive di fondamento: smentite le fonti che parlavano di un picco nei contagi dopo l’iniziale allentamento della quarantena. Le infezioni sono ancora in discesa. I tedeschi si preparano dunque a tirare un sospiro di sollievo dopo aver contato circa 7.000 vittime nel corso della pandemia. I negozi riapriranno, rispettando severe misure per prevenire assembramenti e le indicazioni sanitarie fornite dalla cancelleria. Prossime alla riapertura pure le scuole, anch’esse sottoposte a controlli sanitari. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe in procinto di ripartire perfino la Bundesliga, il campionato tedesco di calcio. Fissato al 15 Maggio il ritorno in campo dei giocatori: “Le misure di sicurezza sono rigide: chi non le rispetterà sarà preso di petto, atleta o meno” ha specificato il presidente della Baviera Markus Soeder in proposito. Una riapertura che metterà alla prova il senso di responsabilità di ognuno, dunque: lo spettro del Coronavirus aleggia ancora sulla Germania e la Merkel è pronta a fare dietrofront se la situazione dovesse precipitare.

