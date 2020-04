Il deputato di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, spiega in modo sarcastico sui social in cosa consiste la patrimoniale, tassa sostenuta dal suo partito e dai Dem e biasimata, invece, dal Centrodestra.

Le previsioni economiche “post Coronavirus” non sono buone per l’Italia. Circa un mese fa l’istituto finanziario Goldman Sachs prevedeva che il nostro Paese chiuderà il 2020 segnando -11,6%. Tra chi difende il Mes e chi, invece, punta tutto sui Coronabond, i dubbi continuano a crescere. A rischio ci sono milioni di Italiani che rischiano di andare ad infarcire, ulteriormente, le fila dei “nuovi poveri”. Che fare allora? Il giornalista Enrico Mentana, recentemente, ha scritto un lungo post nel quale ha invitato il Governo ad assumersi le sue responsabilità e scegliere in quali settori investire senza penalizzare i lavoratori. Tra le proposte che, nelle ultime settimane, sono tornate in auge per “salvare l’Italia” ha fatto la sua ricomparsa la Patrimoniale. Il primo a farne accenno è stato, qualche tempo fa, il leader delle Sardine, il 32enne bolognese Mattia Santori che, però, per non spaventare gli italiani ha proposto di chiamarla “patto di solidarietà”. Una sorta di meccanismo alla Robin Hood in pratica: togliere ai ricchi per dare ai poveri. Il problema sarà, come sempre, capire chi sono i ricchi e chi i poveri.

A difesa della tassa sul patrimonio i Dem e Sinistra Italiana. Infatti qualche giorno prima di Pasqua – riferiva Il Giornale – il PD aveva fatto la proposta ufficiale alla Camera dei deputati: introdurre una tassa sul patrimonio per i redditi superiori agli 80.000 euro annui. La somma versata, nelle intenzioni dei Dem, dovrà essere proporzionale. Potrà partire da poche centinaia di euro per arrivare fino a diverse decine di migliaia di euro. Immediata fu la replica di Forza Italia che si oppose con veemenza ritenendo inaccettabile tassare un popolo già in enormi difficoltà.

E ora, a rispondere ai deputati azzurri è intervenuto il rappresentante nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Fratoianni ha recentemente postato sui social un post dai toni decisamente sarcastici per spiegare – a suo dire – in modo semplice in cosa consiste la Patrimoniale a chi, ancora, osa opporsi ad essa.

nicola fratoianni @NFratoianni · Ė ricominciato lo sproloquio di molti a destra sulla nostra idea di #patrimoniale e sempre con lo stesso ritornello. La nostra idea chiede un contributo al 1% degli italiani più ricchi, l’altro 99% giova di quel contributo. Che dite, la capiranno così Berlusconi e soci?

Ma ciò con cui, forse, il deputato Fratoianni non ha fatto i conti è il popolo italiano. Infatti – riferisce la Repubblica – in base a quanto emerso da un sondaggio nell’ambito dell’Osservatorio Coronavirus, il 63% degli italiani è contrario alla Patrimoniale per sostenere la ripresa economica del Paese. Tra gli intervistati, il 39% ha risposto chiaramente che il sostegno alla ripresa economica è compito dello Stato.

Fonte: Repubblica, Il Giornale, Nicola Fratoianni Twitter

