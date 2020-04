Cerco di dirla piana e semplice: questa pandemia ha messo tutte le economie nazionali al tappeto. Il nostro paese è stato investito per primo e più duramente di tutti gli altri in Occidente, e ancora stenta a uscire dal rifugio. Avremo bisogno di aiuti e prestiti, tanti. Ma ne avranno bisogno anche tutti gli altri, e non possiamo attenderci regali. Per finanziare la ripresa e la ricostruzione ci serviranno enormi capitali. La questione di fondo, che chi disporrà il credito a nostro favore ci porrà, e che soprattutto interessa a noi, perché determinerà il nostro futuro, è semplice e brutale: servono migliaia di miliardi, ma per fare che cosa? Questo sarà il dovere della politica, disegnare l’Italia del futuro. Scegliere, che settori, reti e infrastrutture sostenere, trasformare e costruire; e quali altri ridimensionare. Che tipologie di contratti di lavoro privilegiare, per diritti e garanzie nella nuova fase, e a quali rinunciare. Come programmare la formazione di nuovi lavoratori in sintonia con le scelte di sviluppo fatte. Che ruolo dare alle aziende portate sotto il controllo del settore pubblico e per quanto tempo. Alcune delle scelte saranno dolorose e magari impopolari nell’immediato, e importante sarà garantire sempre i lavoratori, e non per forza le imprese, per non ricreare carrozzoni di Stato fuori mercato. Molte decisioni difficili: ma questo spetta alla politica. Perché un paese può sopravvivere in emergenza con bonus e redditi di sussistenza, prestiti agevolati alle imprese e casse integrazione in deroga. Ma poi deve ripartire, crescere, per tornare a essere padrone del suo destino, garantendo alle nuove generazioni un ruolo che non sia quello di ripagare la montagna di debiti che stiamo per chiedere.

Questo è il compito di chi ha il privilegio di rappresentarci, soprattutto nell’ora più difficile”.

E, nel frattempo, sono migliaia gli imprenditori e i piccoli commercianti o titolari di negozi rimasti delusi dalle scelte del premier Giuseppe Conte sulle riaperture del 4 maggio. A pagare le spese più grandi saranno parrucchieri, titolari di centri estetici, ristoratori e gestori di bar e locali. Per loro bottega chiusa fino all’1 giugno, salvo ulteriori modifiche.