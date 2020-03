Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, i livelli di smog si sono ridotti. Le immagini satellitari mostrano un calo significativo dell’inquinamento atmosferico anche in Italia. Intanto, Greta Thunberg potrebbe aver contratto il virus.

Il dramma mondiale del Coronavirus ha anche un effetto positivo. Non su di noi, chiaramente. Più il virus si espande, più i contagi aumentano, e più diminuiscono i livelli di inquinamento atmosferico e di CO2 in decine di città e regioni del pianeta, a partire dalla Cina, fino ad arrivare nel Nord Italia. Le immagini satellitari della Nasa e dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea, mostrano infatti una drastica riduzione delle emissioni di biossido di azoto, quelle rilasciate da veicoli, centrali elettriche e impianti industriali. Inoltre, il gas tossico fissato sopra le centrali elettriche industriali è quasi scomparso e i livelli di smog si sono ridotti da quando le fabbriche hanno chiuso.

With significant developments in the #coronavirus situation and recent directives in our host nations, ESA has taken steps ensure the operation of critical tasks while carefully reinforcing our duty of care and social responsibility 👉 https://t.co/P2IxU2l8AF pic.twitter.com/a5wHAkcaj8 — ESA (@esa) March 17, 2020

Le immagini diffuse dalla Nasa mostrano un cambio di colore nei cieli della Cina da giallo ad azzurro, nei soli mesi di gennaio e febbraio. La concentrazione di biossido di azoto nell’atmosfera è crollata, in particolare – informa Agi – grazie al rallentamento economico provocato dal Coronavirus. Ad influire sul miglioramento delle condizioni dell’inquinamento è stata anche il la riduzione della circolazione delle auto e dei mezzi di trasporto, per non parlare di quanto hanno influito le riduzioni di emissioni dei carburanti aerei.

Si prevedono presto cali simili negli Stati Uniti, in particolare a New York. Il calo riguarda in particolare il monossido di carbonio, emesso per lo più dalle macchine; ma anche del diossido di azoto, legato alla riduzione dei trasporti e dell’attività industriale. Invece, secondo le proiezioni degli esperti, il telelavoro e il confinamento delle popolazioni faranno aumentare il consumo individuale di elettricità e riscaldamento. Una notizia che renderà certamente felice Greta Thunberg, 17enne attivista per l’ambiente svedese, promotrice e voce del movimento “Friday For Future”, che intanto potrebbe aver contratto il Coronavirus. A darne notizia è stata lei stessa, sui social, spiegando il motivo della sua assenza in queste settimane.

Greta ha spiegato di aver sofferto dei classici sintomi circa dieci giorni fa, parlando di tosse e stanchezza cronica, mentre suo padre Svante ha avuto anche la febbre. I due hanno quindi deciso di isolarsi, prendendo in affitto una casa lontano dalla mamma e dalla sorella più piccola di Greta. Nelle scorse settimane, Greta e suo padre, hanno viaggiato in giro per l’Europa, dove hanno partecipato a convegni ed eventi e, come spiega la 17enne svedese, a Bruxelles potrebbero aver contratto il virus. Non vi è certezza sull’infezione, dal momento che, come spiega Greta nei suoi post social, la Svezia adotta per i test un vademecum molto più stringente di quello italiano, a causa dei pochi casi verificatisi nel Paese.

Intano storie tragiche arrivano dagli ospedali impegnati in prima linea nell’epidemia da Covid-19. Come scrive La Stampa, Noemi Bonfiglio, infermiera del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale del Martini di Torino, ha assistito ad una scena straziante, che ha voluto raccontare in lungo post di Facebook. L’infermiera racconta di una video chiamata tra una madre affetta da Covid-19 e ricoverata e una figlia. Scrive Bonfiglio: “La figlia con gli occhi ludici le grida: ‘Sei sempre stata una guerriera mamma, non mollare mai, siamo tutti con te’. Ed io lì accanto, dietro la mia mascherina a provare brividi e lacrime di unica emozione”. E continua: ” Probabilmente questa è stata l’ultima volta in cui una mamma ha potuto vedere sua figlia e le ha potuto dire ti voglio bene”. Un momento drammatico e carico di speranza allo stesso tempo, perchè quei numeri, quei decessi conteggiati ogni giorno sono madri, padri, nonni e zii, che hanno lasciato vuoti incolmabili nella vita di tanti nostri concittadini.

Scrive l’infermiera torinese: “Non auguro a nessuno di vedere ciò che sto vedendo in ospedale nelle ultime settimane. Se aveste visto, direste quel ‘ti voglio bene’ in più”. E conclude: “Sarebbero in molti ad essere più comprensivi col prossimo. E sono sicura che sarebbero in molti a cominciare a fare la cosa giusta. E non perché glielo impone un decreto”.

20:30 del 23 marzo 2020…"Signora, facciamo una videochiamata con sua figlia? vediamo se risponde!"Squilla il… Pubblicato da Noemi Bonfiglio su Martedì 24 marzo 2020

