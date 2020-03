La giovane è deceduta qualche giorno fa dopo una lunga malattia, a soli 35 anni. L’estremo saluto è stato dato da familiari e amici in diretta su una pagina Facebook.

Il Coronavirus ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini, finanche le nostre più classiche celebrazioni religiose e sociali. Il Decreto Emergenza, approvato dal Governo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prevede misure restrittive anche per le funzioni religiose. Misure dolorose, ma necessarie, che hanno cambiato anche il nostro approccio agli ultimi estremi saluti. I funerali si tengono soltanto in forma strettamente privata, laddove è possibile, e sono vietate le esequie. Questo, ovviamente, sia che il decesso sia avvenuto per il virus che sta colpendo il nostro Paese che per altre patologie. Martina Marinangeli, era malata da tempo, aveva 35 anni, ed era originaria della frazione di Talosci, nel Comune di Fara Sabina, in provincia di Rieti. Era conosciuta e ben voluta nel paese.

Martina Marinangeli.Ciao, mi ricorderò sempre del tuo splendido sorriso, di quando ragazzina mi portasti Gino piccolo… Pubblicato da Monica Pisani su Giovedì 19 marzo 2020

Così come la sua famiglia: suo padre Marino era impegnato in politica, così come il suo il compagno, Paolo Spaziani, Consigliere Comunale di Fara Sabina; suo fratello Andrea, invece, è collaboratore del quotidiano Il Messaggero, mentre sua mamma Roberta è impegnata da anni nel sociale. Tanti, insomma, nel piccolo Comune, volevano dare l’ultimo saluto a Martina. Come scrive Il Messaggero, data l’impossibilità di una veglia funebre, gli amici di Martina hanno creato una pagina Facebook dal titolo “Ciao Marti”, su cui alle ore 21 di giovedì scorso si sono collegati in diretta in tantissimi per dire addio alla giovane, per portare il loro cordoglio e la loro solidarietà ad una famiglia distrutta dal dolore per la perdita della ragazza. Durante la diretta, si è celebrata una funzione virtuale e, in contemporanea, sui balconi e le finestre di tantissime case di Fara Sabina è stata accesa una candela, per dare l’ultimo saluto a Martina. Sappiamo bene quanto siano importante per la nostra società le funzioni celebrative dei funerali. E questa volta, i social riesco ad esaudire almeno il desiderio della famiglia e degli amici di Martina, e come lei di tanti altri, di augurare un buon viaggio ai propri cari.

Fonte: Il Messaggero, Pagina Facebook “Ciao Marti”

