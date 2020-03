Aumenta il numero dei positivi al nuovo Coronavirus. Nella serata di ieri registrato il primo caso tra le Aule: si tratta di Claudio Pedrazzini del Gruppo Misto.

Sale il numero dei contagi nel nostro Paese. Come riporta Ansa, il bollettino quotidiano diramato nella serata di ieri da Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, parla di 10.149 i contagiati, con 631 decessi, un aumento di 168 unità rispetto alla giornata di ieri. Sono invece 1.004 i pazienti dichiarati totalmente guariti, mentre i contagiati in terapia intensiva sono 877. Numeri che segnano la prima ondata di epidemia, ma il picco, come ha spiegato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è ancora lontano, forse di almeno due mesi. Preoccupa la situazione dei posti letto, se pensiamo che nella giornata di ieri 144 pazienti hanno necessitato di un posto in terapia intensiva.

Intanto, si intensificano gli allarmi per la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale, a un passo dal collasso, mentre il Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le Regioni di Lombardia e Veneto, discutono sulla possibilità di mettere a disposizione strutture dell’Esercito e presidi ospedalieri privati per far fronte all’emergenza. Aumentano anche i contagi tra gli esponenti istituzionali. Sono infatti risultati positivi al Coronavirus il Governatore del Piemonte Alberto Cirio e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Entrambi sono attualmente in quarantena ma in buone condizioni. Risultato negativo invece il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, che dopo la conferma di positività dell’Assessore allo Sviluppo Sostenibile Alessandro Mattinzoli, si è sottoposto all’isolamento fiduciario per tutto il periodo necessario. Positivi, inoltre, numerosi Sindaci dei Comuni all’interno o nei pressi dell’epicentro della provincia lodigiana.

Come riporta Il Corriere della Sera, nella serata di ieri è stata confermata, da parte dell’Istituto Superiore della Sanità, la positività del Deputato Claudio Pedrazzini. Si tratta del primo Parlamentare contagiato. Pedrazzini, Deputato di Lodi eletto nelle file di Forza Italia alle ultime politiche del 2018, è poi passato al Gruppo Misto. Ha comunicato di stare bene, ma intanto sono state attuate verifiche sanitarie a Montecitorio. La Presidenza della Camera, seguendo i protocolli previsti dalle Autorità Sanitarie, ha comunicato ai vicini di banco di Pedrazzini di non poter partecipare ai lavori in Aula. Questi saranno poi sottoposti a controlli.

Ulteriori verifiche si stanno attuando anche per altri Deputati, appartenenti alla Commissione XII Affari Sociali, di cui Pedrazzini è membro. Oggi alle 16.00 è previsto, alla Camera, il voto e la discussione circa lo sforamento del deficit per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica causata dall’epidemia. Non saranno presenti tutti i Parlamentari, dal momento che, anche nelle Aule, sarà seguita la regola dei non assembramenti: ci saranno un minimo numero di eletti, in rappresentanza e proporzione di tutti i partiti. Anche il voto sarà effettuato con altre modalità: si entrerà in piccoli gruppi e si uscirà allo stesso modo.

