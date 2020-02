Irene Bellini: chi è la moglie di Roberto Giacobbo, professione, curiosità

Irene Bellini: tutte le informazioni sulla moglie di Roberto Giacobbo, il quale sarà ospite di Piero Chiambretti in Cr4- La Repubblica delle Donne.

Molti conoscono il divulgatore scientifico Roberto Giacobbo, diventato famoso per il suo programma Voyager. Pochissimi invece conoscono la moglie, Irene Bellini, sposata con Giacobbo da diversi anni e madre delle sue tre figlie. Conosciamola meglio.

Irene Bellini: chi è

Irene Bellini è nata il 22 maggio 1962. Da molti anni ormai vive a Roma con la sua famiglia. Irene è laureata in Giurisprudenza, ma la sua carriera è stata decisamente improntata al mondo televisivo: è infatti autrice di diversi programma tv di Rai e La 7, in particolare Stargate – Linea di confine, che suo marito ha condotto per molto tempo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del 2000. Inoltre, ha scritto diversi saggi sul mondo del mistero, come L’Atlante dei misteri e Il segreto di Shakespeare.

Per quanto riguarda la sua vita privata: lei e Roberto Giacobbo si sono conosciuti nel 1988 invitati ad una cena di amici comuni della Rai. Lei è arrivata in ritardo, e quando ha suonato alla porta è stato proprio Giacobbo ad andarle ad aprire. Tra di loro è stato un colpo di fulmine. Negli anni Novanta si sono sposati e hanno avuto tre figlie:Angelica, Giovanna e Margherita. I due sono uniti anche nel lavoro: la Bellini è proprietaria di una società di produzione che dal 2018 si occupa di Freedom – Oltre il confine, Tre curiosità sulla donna: ha una cagnolina di nome Nara; ama viaggiare ed esplorare sempre posti nuovi; nel 2018 è stata intervistata dalla televisione cinese.

