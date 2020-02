Rondelli scrive per Roberta Torre alcune musiche del film Sud Side Stori e in seguito ha una parte in Ett Paradis utan biljard (“Un paradiso senza biliardo”), una produzione italo-svedese diretta da Carlo Barsotti. Nel maggio 2009 in edicola esce L’uomo che aveva picchiato la testa, un film sulla sua storia diretto dall’amico Paolo Virzì, mentre nel 2010 viene ristampato il suo primo libro Compagni di sangue. Nell’ottobre 2011 esce l’album L’ora dell’ormai, mentre l’ultimo album pubblicato da Bobo Rondelli risale al 2017 e si chiama Anime storte.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bobo Rondelli è separato dalla sua ex moglie, con la quale ha avuto due figli: un maschio e una femmina.