La rappresentante di lista: chi sono, carriera, curiosità del gruppo

La rappresentante di lista: tutte le informazioni sul gruppo che questa sera duetterà con Rancore nel brano “Luce”.

Nella serata dei duetti ci sarà un gruppo che sta facendosi largo verso il grande pubblico: La rappresentante di lista, che assieme a Rancore e Dardust canterà “Luce”, brano di Elisa vincitore di Sanremo 2001.Conosciamole meglio.

La rappresentante di lista: chi sono

La band nasce nel 2011 quando Veronica Lucchesi, attrice di teatro, incontra Dario Mangiaracina durante un laboratorio teatrale a Palermo. Il 6 marzo 2014 esce il loro primo album, (per la) Via di casa, che contiene anche due canzoni in lingua tedesca (Klammern an den Zähnen e Winter Underwear).

Il 4 dicembre 2015 esce il loro secondo album, Bu Bu Sad. Per l’occasione si aggiungono al gruppo Enrico Lupi e Marta Cannuscio. Esce così, proprio per l’esperienza live, l 7 marzo 2017, il primo album della band dal vivo Bu Bu Sad Live.

L’8 novembre 2018 la band annuncia sui social l’uscita del terzo album in studio, Go Go Diva, anticipato dal singolo “Questo corpo”, mentre il 1º maggio 2019 LRDL – così viene anche conosciuto il gruppo – si esibisce al Concerto del Primo Maggio a Roma. Il 17 gennaio 2020 Questo corpo, il singolo promozionale di Go Go Diva, compare nella colonna sonora del quarto episodio di The New Pope, la serie tv diretta da Paolo Sorrentino. Il 31 gennaio 2020 viene rilasciato il brano Due Segreti per il nuovo singolo 5. Per il 6 febbraio 2020 viene annunciata la partecipazione del gruppo alla terza serata del Festival di Sanremo assieme a Dardust e Rancore.

Una curiosità: il nome deriva da un’esperienza di Veronica, che nel 2011, per poter votare fuori sede al referendum abrogativo sulla produzione di energia nucleare, Veronica si è appunto iscritta come rappresentante di lista.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]