Andrea Santagati: chi è, età, carriera del “Secchione”

Andrea Santagati: tutte le informazioni sul “secchione” che partecipa alla nuova edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa”.

Andrea Santagati è uno dei “secchioni” che partecipano alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Come ovviamente tutti gli studiosi, anche Andrea ha una sua particolarità: è infatti campione di scacchi. Proviamo a saperne di più su di lui.

Andrea Santagati: chi è

Andrea Santagati ha 32 anni ed è siciliano, di Catania precisamente. Di lui abbiamo pochissime informazioni, visto che ci tiene alla privacy, anche se pare che sia timido e riservato. Sembra inoltre che non abbia mai avuto una relazione e che non si sia mai innamorato. Vive con i genitori.

Le uniche informazioni che possediamo su di lui riguardano il fatto che è un Istruttore di scacchi del comitato FIDE e che un giorno spera di poter diventare uno dei migliori maestri a livello mondiale. Per fare questo tiene anche corsi on line a ragazzi di tutto il mondo appassionati come lui.

In La Pupa e il Secchione e viceversa è in coppia con la Pupa Angelica Preziosi, prima in coppia con Mazzone. Nella scorsa puntata l’abbiamo visto tentare di tenersi in forma, facendo pure alcuni esercizi visto che ha dichiarato di essere abbastanza sedentario nella vita di tutti i giorni.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]