Angelica Preziosi: tutte le informazioni sulla modella che sta partecipando come “Pupa” alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Angelica Preziosi è una delle bellezze che cercheranno di acculturarsi un po’ nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Attualmente è in coppia con il “secchione” Andrea Santagati, dopo esserlo stato inizialmente con Mazzone. Vediamo insieme qualche informazione in più su di lei.

Angelica Preziosi: chi è

Angelica Preziosi è nata nell’Isola Tiberina il 29 Marzo 1992, crescendo poi a Trastevere. Proviene da una famiglia molto unita, ma pur essendo molto legata a mamma e papà ha dovuto lasciare casa presto per poter realizzare il suo sogno di modella.

@gerardogaetaniphotographer questa sera vi aspetto La pupa e il secchione e viceversa 📺

Fin da bambina Angelica ha avuto una grande passione per la moda, tant’è che ha fatto il suo primo servizio fotografico a soli 6 anni. La sua carriera è iniziata così molto presto, addirittura prima di finire la scuola. Si è trasferita così a Milano per tentare una carriera in questo ambito. Nel 2017 partecipa a Miss Italia dove ha vinto due fasce : Miss Equilibra Lazio e Miss Rocchetta bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelica Preziosi (@angelica_preziosi_) in data: 15 Gen 2020 alle ore 5:16 PST

Nel frattempo consolida il suo lavoro nel mondo della moda, sfilando per diversi brand (oltre a lavorare nella pubblicità). Il suo sogno sarebbe anche quello di condurre un programma.

Dal 7 gennaio Angelica fa parte della categoria pupe ed è stata accoppiata a Raffaello Mazzoni, anche se poi la coppia è stata sciolta per mettere Angelica in coppia con Santagati.

