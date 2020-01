La Pupa e il Secchione e viceversa: anticipazioni puntata 28 gennaio 2020

La Pupa e il Secchione e viceversa: martedì 28 gennaio la nuova edizione del programma già portato al successo da Mediaset. Questa volta a condurlo sarà Paolo Ruffini.

Nuovo appuntamento su Italia Uno per la Pupa e il Secchione e viceversa, il programma condotto da Paolo Ruffini. Ecco gli ascolti della scorsa settimana, come li riporta il sito Davide Maggio. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio ha conquistato 5.679.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.303.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Il Fidanzato di mia Sorella ha interessato 1.717.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.808.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.390.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.002.000 spettatori con il 5.1% di share.

La Pupa e il Secchione e viceversa: anticipazioni

Cosa ci aspetta per questa nuova puntata di martedì 28 gennaio. Alle 21 ci saranno in studio il conduttore Paolo Ruffini e la Pupa per eccellenza, Francesca Cipriani. Oltre a loro anche Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona.

Il programma è arrivato alla sua formula definitiva: terminati i “ripensamenti”, le coppie di pupe e secchioni e pupi e secchione sono ormai definitive. In questa puntata verranno mostrati dei momenti di tensione che animano la villa: Mazzoni non riesce a nascondere la gelosia per Angelica, che viene avvicinata dal pupo Marco, il quale ha avuto più di una tensione con la secchiona Maestri, new entry della scorsa settimana proprio come Marco.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]