Chi è Fernanda Lessa: tutte le informazioni sull’ex modella e dj che parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Fernanda Lessa avrebbe dovuto essere in nomination del Grande Fratello Vip assieme a Barbara Alberti e a Patrick Ray Pugliese, ma vista l’uscita imprevista della prima – sembra per il modo in cui gli autori e il presentatore Alfonso Signorini l’abbiano trattata – il televoto è annullato. Quello di Fernanda è un ritorno in grande stile dopo un periodo difficile: l’ex top model ha infatti raccontato di aver sofferto di varie dipendenze, dalla droga, all’alcol fino alla terribile perdita del figlio appena nato a causa di una malformazione cardiaca. Conosciamola meglio.

Fernanda Lessa: chi è

Fernanda Lessa nasce a Rio de Janerio il 15 aprile 1977. Inizia qui la sua carriera come modella, trasferendosi poi a New York nel 1996. Diventa così una top che calca le maggiori passerelle del mondo, da New York appunto, Milano e Parigi. Appare sulle più prestigiose riviste, come È apparsa in tutto il mondo sulle copertine dei mensili Vogue, Marie Claire, ELLE, GQ, Maxim. Diventa famosa in Italia per alcune pubblicità, come la campagna Telecom Italia con Christian Vieri e Valentino Rossi, ma anche per Armani, L’Oréal, Swatch, Campari, Alfa Romeo, Samsung, Revlon, Victoria’s Secret.

Negli anni duemila lavora soprattutto in tv. Nel 2002 affianca Paolo Bonolis nella conduzione di Moda Mare a Porto Cervo e Piero Chiambretti in quella degli Italian Music Awards. Nel 2003 conduce il programma Oltremoda su Rai 1. Il 4 maggio 2004 conduce per una sera assieme ad Alena Šeredová e Natasha Stefanenko le Iene su Italia 1. Nell’autunno del 2006 partecipa come concorrente alla quarta edizione del reality show di L’isola dei famosi, venendo eliminata nel corso della seconda puntata con il 56% dei voti.

Parallelamente comincia la sua carriera da Dj: nel 2004 fa il suo esordio all’Heineken Jammin Festival. Negli anni successivi suona in diverse città del mondo, tra cui Miami, Ibiza, Parigi, San Paolo e in tutta Italia, e pubblica alcune compilation.

Dopo vari anni di assenza, in cui è stata solo saltuariamente ospite in alcune trasmissioni tv, a gennaio 2020 torna in televisione appunto come concorrente del GF Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata la compagna del musicista dei Subsonica Davide Dileo da cui ha avuto due figlie. Dal 2017 è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi.

