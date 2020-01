Antonio Zequila: chi è, età, carriera, vita privata dell’attore

Antonio Zequila: tutte le informazioni sull’attore che è uno dei partecipanti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Antonio Zequila è uno dei concorrenti che sicuramente è destinato a fare più discutere, visto che nella puntata di lunedì 27 gennaio rientrerà in Casa Valeria Marini dopo le affermazioni poco felici fatte proprio da Zequila a seguito del confronto con Rita Rusic. Ma chi è Antonio Zequila? Vediamolo insieme.

Antonio Zequila: chi è

Antonio Zequila è nato ad Atrani il 1 gennaio 1964. Attore cinematografico e di fotoromanzi, interpreta Delizia (1987), Sapore di donna (1990), Legittima vendetta (1995), Omicidio al telefono (1994), Prigionieri di un incubo (2000) e Parentesi tonde (2005). In TV ha recitato per un breve periodo in Centovetrine[e per le fiction College, Il maresciallo Rocca e Carabinieri.

Lavora anche a teatro, per esempio in Sei personaggi in cerca d’autore, per la regia di Franco Zeffirelli. In televisione è stato invece spesso ospite come opinionista in programmi come Buona Domenica, Passaparola e Ci vediamo in TV. Ha partecipato alla terza edizione del reality show L’isola dei famosi, venendo poi eliminato a ridosso della finale.

E’ stato protagonista di uno dei momenti trash della tv quando nel gennaio 2006 – partecipando ad una puntata di Domenica in – ha scatenato una lite con Adriano Pappalardo. Il 28 ottobre 2006 è uscito il suo primo disco, Senza di te. Nel 2011 partecipa al reality Uman – Take Control!. Nel 2017 partecipa invece alla fiction ll bello delle donne… alcuni anni dopo. Il 10 gennaio 2020 entra nella casa del Grande Fratello VIP.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa se sia fidanzato o meno. Fino al 2018 è stato legato per 7 anni a Ines Muriel, una dentista italo spagnola.

