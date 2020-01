Grande Fratello Vip, Valeria Marini entra in casa: scontro con Rita Rusic

Grande Fratello Vip, Valeria Marini entra in casa: si profila un duro scontro con Rita Rusic, una sorta di resa dei conti finale.

Questa sera andrà in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip, il reality Mediaset condotto in questa edizione da Alfonso Signorini. Dopo lo scandalo con seguente inevitabile espulsione di Salvo Veneziano per le gravissime frasi sessiste contro alcune coinquiline della casa, stasera gli occhi sono puntati su Rita Rusic. Questo perché è previsto l’ingresso in casa della sua grande rivale storica, Valeria Marini.

Grande Fratello Vip, lo scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic

La Marini, già concorrente della prima edizione di questo reality, ha in comune una cosa molto importante con la Rusic: Vittorio Cecchi Gori, il produttore che proprio nella scorsa puntata è entrato in casa per parlare con l’ex moglie. Poco tempo fa la Rusic si era espressa così a proposito di Valeria Marini: “È lei che ha rovinato la vita della famiglia, è lei che ha dato molto fastidio”. Poi rivolgendosi direttamente a Cecchi Gori ha aggiunto: “Ha diviso i figli, ha diviso la famiglia, io per 5 anni non ho potuto parlare con te. Io non me le dimentico certe cose e non me le voglio dimenticare”. Valeria Marini non aveva mai voluto rispondere direttamente a queste accuse, ma ora sembra proprio arrivato il momento dello scontro finale, quello nel quale tutti i nodi verranno al pettine.

Sarà proprio questo confronto uno dei momenti più attesi di questa puntata che tra le altre cose darà anche spazio alla scabrosa vicenda che riguarda Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Si scoprirà inoltre chi dovrà abbandonare per sempre la casa tra i tre concorrenti in nomination: Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

