Barbara Alberti: chi è, età, carriera, curiosità della giornalista

Barbara Alberti: tutte le informazioni sulla giornalista che è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Barbara Alberti è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ufficialmente per un’indisposizione, ma le vere ragioni verranno probabilmente svelate solo nella puntata di lunedì 27 gennaio. Sembra – anche se non è ancora stato confermato – che la giornalista e scrittrice non abbia gradito il modo in cui gli autori e il conduttore Alfonso Signorini l’abbiano trattata attraverso un montaggio non onesto: “Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua” ha detto ai conquilini. Ma chi è Barbara Alberti?

Barbara Alberti: chi è

Barbara Alberti è nata ad Umbertide l’11 aprile 1943. Dopo la laurea in Filosofia all’Università la Sapienza, incomincia la sua attività di scrittrice. Vasta è la sua produzione, volta soprattutto a combattere lo stereotipo della donna sottomessa: Memorie malvagie (1976) Vangelo secondo Maria (1979), Il signore è servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo d’amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 1991, e Il promesso sposo (1994), sono solo alcune delle sue opere.

Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di Majakovskij, biografia del celebre poeta e Il principe volante, in cui ha raccontato la vita di Antoine de Saint-Exupéry, mentre nel 2006 ha pubblicato il libro di racconti Il ritorno dei mariti. È anche coautrice di sceneggiature, tra cui Il portiere di notte di Liliana Cavani (1974), Io sto con gli ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice di testi teatrali (Ecce homo).

Dal 2009 gestisce una rubrica settimanale (La posta di Barbara Alberti) su Il Fatto Quotidiano e collabora con altre riviste, come Confidenze e D-La Repubblica delle Donne. Accanto all’attività di scrittrice affianca spesso quello dell’opinionista come Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2. Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef, venendo eliminata nella seconda puntata.

Nel 2020 partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale e nel 2018 si è dichiarata vicina al partito Potere al Popolo!

