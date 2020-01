Ospite di Lilli Gruber su La7, l’ex Ministro del Governo di Matteo Renzi ha parlato anche della sua vita privata, rivelando di aver avuto una storia d’amore molto importante negli ultimi mesi.

Dopo le schermaglie estive con Matteo Salvini, criticato per la sua disinvoltura nell’abbigliamento Maria Elena Boschi torna su temi leggeri nel corso di un’intervista a tutto tondo rilasciata alla conduttrice di “Otto e mezzo” Lilli Gruber. La capogruppo a Montecitorio di Italia Viva ha detto qualcosa di inedito. Già perchè oltre che del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, della Riforma della Giustizia voluta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e del caso Gregoretti che vede coinvolto l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, la giornalista di La7 è riuscita a strappare un retroscena della vita privata, poco conosciuta, della deputata di Iv. Come riporta Adnkronos, Boschi, incalzata dalle domande di Gruber, ha dichiarato di aver avuto una storia importante in questi ultimi mesi. Nessuno ha saputo nulla, dato che la capogruppo di Iv ha voluto, per motivi di privacy nei confronti del compagno e della sua famiglia, tenere tutti all’oscuro. Racconta Boschi: “Penso che esista anche la tutela della vita privata. La storia è finita, ma ci vogliamo ancora bene. Adesso sì, sono single, anche se non lo trovo così rilevante”. Boschi dopo aver vissuto una storia con Tommaso Romoli, risalente a prima della sua discesa in campo nelle file del Partito Democratico aretino, ha sempre cercato di separare vita privata da quella pubblica. Nonostante i tentativi, è circolata qualche indiscrezione sull’identità del misterioso uomo. Dapprima si era parlato del deputato e collega di partito Luigi Marattin. Mentre nel dicembre scorso, a relazione dunque già finita, è stato Tgcom24 a rivelare che il compagno sarebbe stato Nicola Cesari, Sindaco del piccolo comune di Sorbolo, in provincia di Parma.

#ottoemezzo Maria Elena Boschi: "Ho avuto una storia, è finita". Lilli Gruber: "Adesso ha un compagno?", "Non penso sia rilevante, ma no" @meb https://t.co/eaPuIERXck — La7 (@La7tv) January 17, 2020

Fonte: Adnkronos, La7, Tgcom24

