Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni sulla nuova puntata di lunedì 27 gennaio in attesa di nuovi colpi di scena ed eliminazioni.

Nuovo inizio della settimana e nuova puntata de Il Grande Fratello Vip, che conferma di essere un programma molto apprezzato, nonostante la lieve flessione di venerdì 24 gennaio. Gli ascolti: Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 2.761.000 spettatori pari al 16.2% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 11 minuti: 1.261.000 – 21.5%). Su Rai2 in prima visione l’undicesima stagione di NCIS Los Angeles ha interessato 1.095.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.747.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Benvenuto Presidente! ha raccolto davanti al video 1.227.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.284.000 spettatori con il 6.9% di share. La serata è stata vinta da Il Cantante Mascherato che ha conquistato 3.788.000 spettatori pari al 18.7% di share. Vediamo le anticipazioni per lunedì 27.

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Dopo le emozioni della scorsa puntata, quando ricordiamo per esempio Licia Nunez è stata lasciata dalla fidanzata Barbara Eboli, cosa ci aspetta per questa sera? In realtà non lo sappiamo, visto che il televoto è stato annullato: Barbara Alberti – in nomination con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese – infatti è uscita dalla Casa e non si sa se rientrerà. Nella nota diffusa dalla produzione infatti si parla di “un’indisposizione”:

“Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quindi annullato”.

Visualizza questo post su Instagram 🎥📺 Comunicazione importante 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦 #gfvip #gfvip4 #barbaraalberti Un post condiviso da Grande Fratello Vip4 (@_grandefratello_vip4) in data: 26 Gen 2020 alle ore 10:17 PST

Non è appunto chiaro cosa sia successo, visto che non è stato mostrato nulla nemmeno su Mediaset Extra dove il programma è visibile per tutta la giornata. Pare che la 76enne avesse espresso il desiderio di abbandonare il gioco perché non in grado di fare le nomination e di rispettare il meccanismo del gioco. Però c’è anche un retroscena, ovvero di alcune urla e pianti di qualcuno che piange, come hanno riferito Rita Rusic e Adriana Volpe spaventate. Barbara Alberti ha avuto una crisi di nervi? Cosa è successo?

Nel frattempo Carlotta Maggiorana – che la nella puntata di venerdì ha scampato l’uscita contro Ivan Gonzales – si è confessata con Fernanda Lessa di essere allo stremo delle forze e di non sapere se è il caso di continuare il GF:

