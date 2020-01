Simone Montedoro: chi è, età, carriera, vita privata dell’attore

Simone Montedoro: tutte le informazioni sull’attore romano diventato famoso per aver interpretato il Capitano Tommasi in Don Matteo.

Simone Montedoro torna dopo alcuni anni a rivestire i panni del personaggio che l’ha reso famoso, il Capitano Giulio Tommasi uscito di scena dopo la nona stagione. Nella puntata in onda giovedì 23 gennaio infatti il Capitano sarà di nuovo a Spoleto in una veste un po’ insolita. Ma chi è Simone Montedoro? Ecco tutte le informazioni su di lui.

Simone Montedoro: chi è

Nasce a Roma il 23 luglio 1973. Dopo aver recitato in diversi spot – tra cui quello del Grana Padano – diventa famoso per aver ricoperto dal 2008 al 2016 il ruolo del Capitano Giulio Tommasi nella fiction Don Matteo, ereditandolo da Flavio Insinna.

Visualizza questo post su Instagram Besos! Un post condiviso da Simone Montedoro (@simonemontedororeal) in data: 18 Set 2019 alle ore 10:00 PDT

Oltre a Don Matteo, Montedoro ha recitato in diverse altre fiction, al cinema e a teatro. Per esempio il film L’odore della notte e Niente può fermarci e le fiction come Distretto di Polizia, Il Commissario Montalbano, Un medico in famiglia, Provaci ancora Prof!, Ho sposato uno sbirro e Sotto copertura. Prossimamente sarà in onda nella fiction Come una madre, con Vanessa Incontrada. In tv, ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, ha condotto il PrimaFestival nel 2019 assieme ad Anna Ferzetti ed è stato ospite recentemente nello show di Fiorello, Viva Rai Play!. Per quanto riguarda il teatro, invece, ha lavorato per diversi spettacoli come No Exit, A chi toccherà stasera, Sopra, Scoppio d’amore e guerra, Se tornassi indietro, Zio Pino, Finché giudice non ci separi, L’uomo ideale e A Capodanno tutti da me.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Montedoro (@simonemontedororeal) in data: 11 Ago 2019 alle ore 5:07 PDT

Per quanto riguarda la vita privata, Simone non è sposato ma ha da diversi anni una compagna che si chiama Laura Carnevale dalla quale il 29 agosto 2014 ha avuto un figlio, Matteo, chiamato così proprio in onore del personaggio di Rai Uno. Un’altra notizia che lo riguarda è relativa alla malattia, un linfoma di Hodgkin, che lo ha colpito nel 2004 ma dalla quale fortunatamente è riuscito a guarire.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]