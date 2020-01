Lara Carnevale: tutte le informazioni sulla compagna dell’attore Simone Montedoro, madre del loro figlio Matteo.

Lara Carnevale è la compagna da tanti anni dell’attore Simone Montedoro, conosciuto dal grande pubblico per l’interpretazione del capitano Tommasi in Don Matteo. La coppia è sempre molto riservata e infatti non si parla mai di loro nel gossip. Hanno un figlio di nome Matteo – chiamato così proprio in onore del personaggio della fiction – nato a fine agosto 2014. Scopriamo insieme chi è.

Lara Carnevale: chi è

Lara, classe 1981, è un’atleta professionista: ha praticato diverse discipline come i 200 metri, gli 800 metri, il salto in lungo, il salto triplo e l’eptathlon.

Visualizza questo post su Instagram Piccoli atleti crescono…. #atleticanelcuore#eptathlon#palermo#annifa😫#sport#vita#triplejumper#gyrotonic®#gyrokinesis#trainer#entrenadorpersonal#ibiza#fuerza#alineamento#potencialhumano @ibizaroyalbeach @tender_ibiza @tender_ibiza_bar @simonemontedororeal Un post condiviso da Lara Carnevale (@laragyrotonicibiza) in data: 11 Dic 2017 alle ore 2:29 PST

Attualmente lavora come trainer di Gyrotonic, una disciplina che si basa sull’esecuzione di esercizi che mirano all’ allungamento e potenziamento muscolare. Svolge la sua attività ad Ibiza e tramite il suo profilo Instagram condivide i suoi scatti di lavoro.

Da diversi anni è la compagna di Simone Montedoro, anche se i due non sono sposati. La coppia, come abbiamo detto, ha un figlio di 5 anni che si chiama Matteo e che appare spesso nelle foto di mamma e papà.

