Don Matteo 12: anticipazioni terza puntata puntata 23 gennaio 2020

Don Matteo 12: tutte le informazioni sulla terza puntata della fiction ventennale con protagonista Terence Hill.

Continua il successo per Terence Hill e per Don Matteo 12 che anche nella seconda puntata ha conquistato 6.152.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi – il film di Checco Zalone – ha raccolto davanti al video 2.556.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 la partita di Coppa Italia Parma-Roma ha coinvolto 2.197.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Batman v Superman: Dawn of Justice ha catturato l’attenzione di 1.071.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Stati Generali ha raccolto davanti al video 867.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.010.000 spettatori con il 5.5% di share. Vediamo invece le anticipazioni per questa puntata.

Don Matteo 12: anticipazioni

Nella terza puntata di Don Matteo 12, Ricordati di santificare le feste, vedrà il ritorno di un personaggio molto amato, ovvero il capitano Tommasi interpretato da Simone Montedoro. Il carabiniere per una serie di eventi crederà di essere ancora lui il comandante della caserma di Spoleto e ancora fidanzato con la pm. Giulio – a seguito di un colpo in testa – infatti perderà la memoria e non ricorderà più di essere sposato con Lia e di essere padre del piccolo Nino.

Scordandosi di tutto quello che è accaduto nel frattempo, si recherà in caserma e comincerà a indagare su un caso. Giulio, infatti oltre a credere di essere ancora in servizio a Spoleto, si dimenticherà della sua famiglia pensando di essere ancora fidanzato con la pm Bianca Venezia.

Cecchini per cercare di aiutarlo creerà ancora più confusione e in questa assurda situazione l’unione tra Giulio e Lia potrebbe essere in pericolo. Un’altra coppia in crisi è poi sicuramente quella tra Anna e Marco, a causa dell’arrivo di Sergio La Cava, un ragazzo in carcere da innocente – si è infatti assunto la colpa dell’omicidio del nipote senza averlo commesso – che si trova a Spoleto per conoscere sua figlia, la piccola Ines che vive con Don Matteo.

