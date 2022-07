Caldo: i trucchi per non avere macchie su i vestiti

Per contrastare gli effetti del caldo insopportabile di questi giorni bisogna anche scegliere gli abiti adatti per fare in modo che il nostro corpo non si accalori eccessivamente.

Infatti il modo in cui ci vestiamo e gli indumenti sono molto importanti nella nostra percezione del caldo, ma ci sono dei consigli utili da seguire.

Ad esempio non stirare, fare arieggiare i vestiti che sono sudati, stare scalzi in casa e dormire nudi. Ma entriamo nel dettaglio per seguire dei buoni consigli.

Piccoli accorgimenti

Evitare di utilizzare il ferro da stiro dato che vapore e calore emessi da questo elettrodomestico sono eccessivi e acuiscono il caldo. Ovviamente se si decide di non stirare dipende da una scelta di alcuni vestiti. Evitare quindi camicie, tubini, abiti fascianti e invece cerchiamo di preferire:magliette in cotone, abiti svolazzanti, pantaloncini o bermuda di jeans, pantaloni o pantaloncini in maglina.

Importante e fare arieggiare i vestiti una volta che torniamo a casa, se i nostri vestiti non hanno cattivi odori e quindi possono essere rimessi nuovamente, evitiamo di lavarli in continuazione ma cerchiamo di metterli ad arieggiare qualche ora senza però esporli al sole, potrebbe asciugare il sudore lasciando macchie biancastre.

Un altro ottimo consiglio è di camminare a piedi nudi, in casa, ci porta molto giovamento, dato che la pavimentazione è più fresca. Che meraviglia camminare su qualcosa di fresco in giornate dal caldo insopportabile, in questo mani e piedi non saranno gonfi e insofferenti, ma liberi. Quindi evitare di stare in casa con bracciali o anelli che costringono braccia e dita.

Un altro ottimo consiglio è quello di dormire completamente nudi ogni tanto, in questo modo si è meno esposti al rischio di dermatiti create dal sudore, acne o infezioni batteriche. Molto vantaggioso anche dal punto di vista psicologico per un migliore rapporto con il nostro corpo e con il nostro partner.

Quindi approfittare delle notti calde per questa abitudine, sicuramente ci risvegliamo freschi e leggeri e meno sudati del solito avendo indosso abiti che durante la notte non sono certo di aiuto contro le caldissime notti estive di questi giorni.