Striscia la Notizia: arrivano i nuovi conduttori per la prima volta

Cambiano nuovamente i conduttori al timone dell’iconico Tg satirico, Striscia la Notizia: scopriamo insieme chi ci farà compagnia.

Da diverso tempo si vociferava che Mediaset avesse intenzione di ripulire i palinsesti, offrendo al pubblico programmi innovativi e rinnovati. Per questo motivo, l’Amministratore Delegato Piersilvio Berlusconi ha deciso di ridimensionare la produzione di trasmissioni così definite come trash tv, per aumentare al contempo i programmi di intrattenimento. In relazione ai prodotti che ci faranno compagnia questo autunno, è stato confermato il ritorno de’ La Talpa, così come di Emigratis, Zelig e il nuovissimo Talentissimo me – condotto da Piero Chiambretti.

Nella programmazione di Canale 5 non poteva mancare la messa in onda dell’iconico Tg satirico – Striscia la Notizia – da anni protagonista delle produzioni Mediaset. Sono stati diversi i volti scelti per timonare l’iconica trasmissione e questo autunno ne vedremo di nuovi. Approda infatti come conduttore un attore che mai prima d’ora aveva fatto parte di un programma televisivo di intrattenimento. Vediamo insieme i dettagli e scopriamo di chi si tratta.

Striscia la Notizia: nuova incredibile accoppiata!

La scorsa edizione di Striscia la Notizia, in particolare nelle prime puntate di messa in onda, aveva visto come protagonisti Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Tuttavia, la loro permanenza come conduttori non durò a lungo. La motivazione che si nasconde dietro alla sostituzione è tutt’oggi ignota: alcuni affermarono con convinzione che l’attore rappresentasse una figura scomoda per i vertici Mediaset; altri invece associarono il fallimento più ad un calo di ascolti, effettivamente registrato.

Ad oggi, possiamo affermare con convinzione che la prima ipotesi sia totalmente errata, proprio perché Piersilvio Berlusconi ha confermato nuovamente l’attore come conduttore di Striscia la Notizia – cambiando tuttavia i fattori. Mentre Vanessa Incontrada si occuperà di Zelig, sarà un altro il volto destinato ad affiancare Alessandro Siani in questa rinnovata avventura. Stiamo parlando di nientepopodimeno che di Luca Argentero!

Per la prima volta nella storia della sua carriera, l’indiscusso protagonista di Doc – Nelle tue mani vestirà i panni di conduttore di Striscia la Notizia. Un investimento particolarmente intelligente, soprattutto in relazione al successo dell’attore e all’amore riservatogli da parte del pubblico. Non vediamo l’ora di vedere in azione questa nuovissima accoppiata!