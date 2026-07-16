Google One: i backup Android influiranno sullo spazio di archiviazione, ecco cosa cambia

Una spinta gentile, ma decisa: tra poco quello che tieni “sotto il tappeto” del telefono inizierà a pesare davvero. I tuoi backup Android, finora invisibili, entreranno nel conto del tuo spazio Google. È il momento di dare un’occhiata al cassetto.

Ti è mai capitato di trovare, in Google Drive, il backup di un vecchio smartphone che non usi da anni? Capita più spesso di quanto pensiamo. I backup sono comodi: fanno il lavoro sporco, salvano tutto e stanno zitti. E proprio per questo li ignoriamo. Fino al giorno in cui una foto non si carica più su Google Foto, un’email rimbalza su Gmail, o quel documento in Google Drive resta in coda perché lo spazio di archiviazione è finito.

Qui c’è una novità che cambia l’equilibrio. Non parliamo di dettagli tecnici, ma di abitudini quotidiane: l’idea che “il backup non conta” sta per tramontare. E chi ha più di un dispositivo in casa — magari un secondo telefono, un tablet, i profili dei figli — lo sentirà prima degli altri.

Cosa cambierà per il tuo account

Google sta inviando un avviso: entro 45 giorni i backup Android inizieranno a occupare spazio nel tuo account Google. Tradotto: i dati di backup (impostazioni, app, SMS/MMS, registro chiamate e altre configurazioni di sistema) entreranno nello stesso paniere condiviso da Drive, Gmail e Google Foto. Il paniere, per la maggior parte degli utenti, è di 15 GB gratuiti.

Cosa non significa: le foto e i video che già salvi su Google Foto continueranno a contare come prima, a prescindere dal backup del dispositivo. Cosa significa invece: se hai tanti dati di app e più telefoni associati, potresti vedere crescere l’uso di storage di qualche gigabyte in un colpo solo. Esempio concreto: un utente con molte chat, giochi e app può avere 2–5 GB di backup per telefono; due dispositivi possono quindi consumare 4–10 GB del piano base. Le tempistiche e i dettagli possono variare per area e account, perché l’avviso è in rollout graduale.

Come liberare spazio in pochi minuti

Apri one.google.com/storage per vedere cosa occupa di più. È il tuo cruscotto. Vai su Google Drive > Archiviazione > Backup (oppure drive.google.com/drive/backups) e cancella i backup “orfani” di dispositivi che non usi più. È la mossa con il miglior rapporto tempo/beneficio. Sul telefono: Impostazioni > Google > Backup. Controlla cosa salvi. Se non ti servono SMS o registro chiamate, disattivali. Meno dati, meno peso. In Google Foto: Impostazioni > Backup > Qualità di caricamento. “Risparmio spazio” riduce il peso delle immagini in modo sensato per la maggior parte delle persone. Valuta anche lo strumento “Gestisci spazio” per rimuovere screenshot e foto sfocate. In Gmail: cerca “has:attachment larger:10M”, elimina le email pesanti e svuota il Cestino. Pochi minuti, molti megabyte recuperati. Usa “Gestione spazio account” (one.google.com/storage/management) per trovare file grossi e duplicati inutili in Google Drive.

E se proprio non basta? Il piano da 100 GB di Google One costa pochi euro al mese e si può condividere con la famiglia. Non è un invito all’abbonamento a prescindere, ma una scelta razionale se lavori con tanti media o se il telefono è il tuo archivio di vita. Ricorda: puoi sempre combinare pulizia periodica e un piccolo upgrade, senza esagerare.

Una nota utile: Google può eliminare automaticamente i backup di dispositivi rimasti inattivi a lungo. Meglio però non contare solo su questo automatismo. Prenditi dieci minuti, oggi, e fai ordine: è come svuotare il cassetto delle chiavi. Scoprirai cose dimenticate, libererai spazio mentale oltre che digitale. E magari ti chiederai: di tutto ciò che salvi, cosa vuoi davvero portare con te nei prossimi anni?