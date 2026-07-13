Loreto: Sami Khemaies Ancora Detenuto, si Tratta di Omicidio o Femminicidio?

A Loreto l’aria è sospesa. La cronaca entra nelle case e nei bar, sussurra domande difficili: perché è successo? E come dobbiamo chiamarlo? Intanto, Sami Khemaies resta detenuto. La città aspetta un nome certo per questo dolore.

Le Marche conoscono la pazienza. I pellegrini passano, si fermano, ripartono. Ma qui, in questi giorni, nessuno riparte davvero. Tutti guardano la stessa notizia: Sami Khemaies è ancora in carcere. Le indagini vanno avanti. La Procura lavora in silenzio. La domanda rimbalza: è un omicidio o è un femminicidio?

In centro, vicino alla Basilica, ho visto gente parlare a bassa voce. Qualcuno dice “è un delitto e basta”. Qualcun altro insiste: “No, è violenza sulle donne, chiamiamola col suo nome”. Non è solo una disputa di parole. Le parole fanno ordine. Aiutano a capire. E, soprattutto, a prevenire.

Cosa distingue omicidio e femminicidio

Nel linguaggio comune, chiamiamo femminicidio l’uccisione di una donna “in quanto donna”. Spesso l’autore è un partner o un ex. C’è un movente di possesso, controllo, rancore. In Italia il Codice Penale punisce l’omicidio. Non esiste un reato autonomo di femminicidio. Esistono però aggravanti specifiche. Riguardano il legame affettivo, la premeditazione, la crudeltà, e l’odio legato al genere. Il cosiddetto Codice Rosso ha accelerato le tutele e irrigidito le risposte quando c’è rischio di violenza di genere.

Cosa guarda un pubblico ministero? Tre cose, in pratica. Uno: la relazione tra autore e vittima. Due: eventuali denunce pregresse, minacce, divieti di avvicinamento. Tre: segnali di controllo, stalking, umiliazioni ripetute. Se questi elementi emergono dagli atti, l’ipotesi di femminicidio trova fondamento nel quadro giuridico delle aggravanti. Se non emergono, resta l’omicidio volontario, con tutte le sue pesanti conseguenze.

I numeri aiutano a non perdere l’orientamento. Negli ultimi anni, secondo i report istituzionali disponibili, più della metà delle donne uccise in Italia muore in ambito familiare o affettivo. Questo non spiega tutto, ma chiarisce il contesto: il pericolo spesso abita vicino.

Cosa sappiamo (e cosa manca) sul caso di Loreto

Di certo c’è poco e va detto con chiarezza. Sami Khemaies è ancora detenuto. L’inchiesta è in corso. Non risultano, al momento, informazioni pubbliche definitive su rapporto tra i due, precedenti denunce, misure cautelari pregresse o contestazione formale dell’aggravante di genere. Senza questi tasselli, nessuno può affermare con sicurezza se si tratti di femminicidio. È un limite, ma è anche garanzia: si parla quando gli atti lo consentono.

Cosa cambia, allora, nel concreto? Cambiano le domande. È stato un gesto improvviso o l’esito di una spirale di controllo? C’erano segnali ignorati? Vicini, amici, servizi: qualcuno aveva visto? Sono dettagli che contano. Spostano la qualificazione giuridica. Ma, soprattutto, indicano come prevenire il prossimo caso.

Intanto Loreto ascolta. In piazza, le panchine sono piene al tramonto. La gente guarda le finestre accese e pensa alle proprie figlie, ai propri figli, alle proprie relazioni. Le etichette non bastano, lo sappiamo. Ma nemmeno il silenzio basta.

Forse la domanda giusta è un’altra: che cosa ci dice questa storia su di noi, qui e ora? Una città che conosce il passo lento del pellegrino può trovare anche il passo giusto delle parole. Chiamare le cose col loro nome non è un esercizio di stile. È un modo per tenere una porta accesa, quando scende la sera. E per chiedersi, senza paura: la prossima volta, sapremo vedere prima?