Nel cuore discreto della Svizzera, tra tavoli rotondi e caffè amari, i fili sottili della diplomazia tornano a intrecciarsi: Washington e Teheran si parlano, lontano dai riflettori, con la pazienza di chi conosce il peso di ogni parola.

Negoziazioni tra Washington e Teheran: I colloqui proseguono in Svizzera, secondo Axios

La notizia arriva da Axios: un diplomatico a conoscenza dei colloqui conferma che il canale resta aperto. Non ci sono comunicati ufficiali. Non ci sono foto di strette di mano. Solo un segnale: le due capitali si sondano, con cautela. È un’immagine familiare a chi segue il dossier nucleare iraniano. Quasi un rituale: si comincia piano, si verifica il terreno, si testa il linguaggio.

Per capire il contesto basta una bussola. Nel 2015 il JCPOA fissò paletti chiari: arricchimento al 3,67%, scorte limitate, ispezioni intrusive. Nel 2018 gli Stati Uniti si sono ritirati dall’intesa e l’Iran ha allargato i margini del programma. L’AIEA ha registrato arricchimenti fino al 60%, una soglia tecnica che preoccupa le cancellerie. Nel mezzo, un mosaico di sanzioni, navi fermate nello Stretto di Hormuz, attacchi con droni e proxy regionali. Eppure, nel 2023, uno scambio di prigionieri e lo sblocco vigilato di fondi umanitari hanno mostrato che il dialogo, quando serve, non è mai del tutto spento.

Perché questi colloqui contano

La Svizzera è terreno neutro e, storicamente, ponte tra le parti. Non è solo geografia: Berna fa spesso da “valvola di sicurezza” quando i canali formali si incastrano. Il fatto che si parli, oggi, indica due esigenze immediate. Primo: ridurre il rischio di incidenti in un’area già tesa dal Libano allo Yemen. Secondo: cercare un’intesa “a tappe” su nucleare e sicurezza, senza promettere un JCPOA 2.0 che nessuno, per ora, sembra in grado di consegnare.

E qui arriva il punto centrale, sussurrato più che proclamato. Secondo il quadro descritto dal diplomatico, si esplora un pacchetto graduale: limiti verificabili a determinate attività sensibili in cambio di misure economiche mirate e di piccole, concrete mosse di de-escalation regionale. Non una grande firma, ma un “quid pro quo” misurabile. È l’unico formato che, realisticamente, può sopravvivere alle pressioni interne di entrambi i Paesi.

Che cosa è realistico aspettarsi

Aspettative basse, risultati utili. Nel breve periodo, si può puntare a più accesso dell’AIEA a siti specifici, limiti quantitativi su stock e purezza dell’uranio, riportati sotto soglie pubbliche e verificabili, corridoi umanitari e canali di pagamento circoscritti, protetti da controlli, impegni taciti a ridurre attività destabilizzanti di milizie alleate, in cambio di un freno a nuove sanzioni.

Cosa non è sul tavolo, almeno ora? Un trattato completo. Una normalizzazione politica. Garanzie scritte a prova di cambio di amministrazione. Chi promette di più, improvvisa.

Mi colpisce un dettaglio che torna spesso quando parlo con chi conosce queste trattative: la forma è sostanza. Una pausa, una parola in meno, l’invio di un team tecnico invece di un politico: sono tutti segnali. In passato, fu Oman a ospitare i passaggi chiave prima del 2015. Oggi, il silenzio svizzero vale come prova di tenuta: chi vuole davvero un risultato, evita la fanfara.

Restano zone d’ombra. Non sappiamo esattamente quali misure siano in bozza né i tempi. Sappiamo però che, quando l’AIEA registra progressi e i tassi d’incidente in mare calano, il mercato e le famiglie — dal costo dell’energia ai noli — respirano. Vale il tentativo. In fondo, la diplomazia è questo: una stanza chiusa, qualche foglio, e l’idea ostinata che due nemici possano, almeno per una notte, scegliere un verbo più morbido. Chissà se, uscendo, avranno trovato la parola giusta.