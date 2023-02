Francesca Tagliapietra aveva solo 17 anni ed era una giovane promessa della danza. La sua morte improvvisa ha sconvolto tutta la comunità di Spresiano, dove era nata e cresciuta.

Francesca Tagliapietra, originaria di Spresiano, in provincia di Treviso, è stata trovata morta a Venezia, nei giardini della Biennale.

Francesca Tagliapietra era la figlia dell’avvocato Paolo Tagliapietra, anche assessore comunale con deleghe a Scuola, Cultura, Ambiente e Servizi demografici. La ragazza si era allontanata da casa lunedì sera, senza dire una parola su dove era diretta. I genitori, non vedendola rincasare e non ricevendo sue notizie, ne avevano denunciato la scomparsa ai Carabinieri della stazione locale. Subito erano scattate le ricerche. Per mamma Monica, papà Paolo e il fratello Alvise sono state ore d’angoscia in quanto la ragazzina ultimamente non stava bene. Le speranze di riabbracciarla si sono infrante martedì mattina, quando la 17enne è stata ritrovata morta nei Giardini della Biennale, a Venezia. Il corpo non presentava segni di colluttazione e le Forze dell’Ordine intervenute sul posto hanno escluso fin da subito il coinvolgimento di terzi nella tragica morte della ragazza: Francesca si sarebbe tolta la vita. Per la famiglia è stato un colpo durissimo.

Il sogno della danza

È stato il padre stesso a dare la terribile notizia del decesso di Francesca attraverso il profilo Facebook. Nelle poche parole si legge lo strazio della famiglia. Promessa della danza, Francesca aveva mosso i suoi primi passi sulle punte alla scuola Angeli Danza di Susegana, a Treviso. Ma la svolta era arrivata nel 2019 quando per Francesca, all’epoca 14enne, si aprirono le porte del corso del Teatro dell’Opera di Roma. Il trasferimento nella Capitale non è stato facile anche perché la bambina doveva seguire la scuola dell’Opera e nel frattempo continuare a frequentare il liceo linguistico. Dopo soli quattro mesi, però, è esplosa l’emergenza Covid, che ha interrotto bruscamente il sogno di étoile e l’ha spinta a tornare nella sua Spresiano. Nell’ultimo periodo la giovane promessa della danza stava attraversando un periodo emotivamente difficile. Addio Francesca: ora sarai per sempre una stella, in cielo. A distanza di poche ore anche a Milano, una studentessa di 19 anni è stata trovata morta nei bagni dell’università Iulm.