Tragedia sulla A14: muoiono il tennista Andrea Silvestrone e due figli

Ancora vittime sulle nostre strade. Un tragico incidente si è portato via Andrea Silvestrone, campione paralimpico del tennis. Insieme a lui c’erano anche i suoi figli.

Il sinistro si è verificato in Galleria Castello a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Il bilancio è tragico: tre vittime di cui due bambini.

Tre le vittime – tra cui un bambino e una bambina – e un adolescente ferito: questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in direzione nord sull’A14 nella Galleria Castello a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Nei pressi di un cantiere segnalato si sono scontrate un’auto a noleggio, proveniente dall’Abruzzo, e un tir. Dei passeggeri dell’auto solo uno – un adolescente- è sopravvissuto ed è stato trasportato in ospedale. Gli altri tre – un papà e i due bambini piccoli – non ce l’hanno fatta. Illeso, invece, il conducente del tir. Sul posto sono subito accorsi sanitari, Vigili del fuoco, Polizia stradale e personale Anas.

Chi sono le vittime

Le tre vittime sono Andrea Silvestrone – 49enne atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina – e due dei suoi tre figli. Il terzo è sopravvissuto e si trova ora ricoverato. Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 300, in corrispondenza, fa sapere Anas, di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato, poco prima delle 11 e attualmente è chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Sul luogo dell’evento Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, Polizia Stradale e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Sul posto traffico bloccato e 2 km di coda in entrambe le direzioni; 1 km di coda all’uscita obbligatoria di San Benedetto direzione Bologna. Purtroppo ogni giorno o quasi sono decine le persone che perdono la vita sulle strade del nostro paese: figli che non riabbracceranno più i propri genitori. Uno degli incidenti più gravi dell’ultimo periodo è quello avvenuto la settimana scorsa a Fonte Nuova, in provincia di Roma, sulla via Nomentana dove hanno perso la vita cinque amici tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni. I cinque giovani stavano rientrando a casa dopo essere usciti a festeggiare il compleanno di una ragazza della compagnia, anch’ella rimasta vittima del medesimo sinistro.