Roby Facchinetti, tre sconosciuti in casa, famiglia sconvolta: “I 35 minuti più brutti della mia vita”

Lo storico frontman dei Pooh, Roby Facchinetti, ha subito una rapina nella sua abitazione di Bergamo mentre era con la famiglia.

Il cantante rassicura i fans che lui e la famiglia ora stanno bene ma hanno passato minuti terribili, in preda al panico.

“Cari amici, riguardo me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio Roby“- questo è stato il messaggio di Roby Facchinetti su Facebook per raccontare la rapina subita domenica 29 gennaio nella sua casa di Bergamo. Tre banditi con pistole e passamontagna hanno aggredito il cantautore e la moglie nella loro residenza. I tre criminali hanno fatto irruzione mentre Roby Facchinetti era in casa con la moglie Giovanna Lorenzi. Ci abitano anche i loro due figli: Giulia – con il marito e i suoi due bambini – e Roberto. La banda di malviventi era formata da almeno tre persone: la cosa più strana è che i tre sono entrati all’interno senza avere forzato porte né finestre. Non hanno usato violenza fisica ma minacce. Si sono fatti consegnare gioielli e oggetti preziosi.

I fans in ansia per Roberto Facchinetti

La notizia della rapina nella villa di Bergamo del cantante ha scosso molti. I fans si sono immediatamente preoccupati per la salute sua e della famiglia. Il post di Roby Facchinetti su Facebook è stato subito commentato da centinaia di persone, che gli hanno voluto dimostrare affetto e vicinanza. Il cantante dei Pooh ha voluto così rincuorare i fan preoccupati dopo aver saputo quello che era successo e anche ringraziarli per l’affetto e i messaggi ricevuti. Al momento si sta indagando per capire come i tre rapinatori siano riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di Facchinetti senza forzare nulla. Si sospetta la presenza di una “talpa” che li abbia tenuti bene informati e abbia dato loro modo di entrare in azione al momento giusto. La cosa più importante, in ogni caso, è che il cantante e i suoi familiari stiano bene.