Cristiana esce per fare la spesa: la trovano morta nella neve

Era uscita per comprare del cibo per i suoi cinque cani ma non è più tornata. È stata trovata morta lungo un sentiero.

La vittima è Cristiana Gugu, di anni 50. La donna era un’allevatrice cinofila. Si suppone sia stata stroncata da un malore improvviso mentre era per strada.

Cristiana Gugu è stata trovata morta congelata in mezzo alla neve, così come i suoi tre cani. Accanto al corpo le buste della spesa, quella che aveva appena fatto e con la quale stava tornando a casa, ma nella sua casetta nell’oasi di Cocchiola non ha mai fatto ritorno. Il cadavere della 50enne è stato trovato ricoperto di neve. A lanciare l’allarme sono stati i parenti della donna, preoccupati dal fatto di non ricevere più sue notizie da diversi giorni. Di origini romene, Cristiana Gugu viveva in Italia da anni e da qualche tempo aveva deciso di trasferirsi in una casetta di legno nel bosco sull’Appennino Aretino, in Toscana, dove allevava i suoi amati cani. Ed è qui, lungo un sentiero che dista pochi chilometri dal centro abitato di Badia Tedalda, che è stato trovato il cadavere della 50enne.

Cristiana, morta congelata

Dai primi accertamenti del medico legale pare che la donna sia stata stroncata da un attacco cardiaco, quasi sicuramente causato dal freddo. La salma di Cristiana Gugu si trova a Sansepolcro, dove la donna si era recata per comprare il cibo per i cani che allevava nel bosco. Sono stati i Carabinieri della compagnia di Sansepolcro, coordinati dal comandante Carmine Feola, a scoprire il corpo di Cristiana ormai congelato. Nell’allevamento della vittima sono stati trovati otto cani: cinque femmine e tre cuccioli. Fortunatamente gli animali stanno bene e sono in buone condizioni. Ora sono in cerca di qualcuno che se ne prenda cura. I tre cani che erano con Cristiana quando è uscita, invece, sono morti congelati insieme a lei. Fino all’ultimo non hanno abbandonato la loro padrona. Di recente anche una donna di 87 anni è morta di freddo. La poverina non poteva permettersi i riscaldamenti a casa ma nessuno, neppure il figlio, è intervenuto per aiutarla e così alla fine l’anziana è morta per ipotermia.