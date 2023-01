Alunna minorenne sedotta dall’insegnante. La differenza di età è 30 anni. Il giudici: “E’ amore vero”

È stato archiviato il caso del professore che aveva instaurato una relazione sentimentale e sessuale con una sua alunna minorenne. Per i giudici non è da condannare.

La denuncia era stata sporta dai genitori della ragazzina i quali accusavano il docente di aver abusato della figlia.

La storia tra il professore e l’alunna minorenne era nata tra i banchi di un istituto superiore di Reggio Emilia. Il docente- di una trentina di anni più grande della ragazzina – era finito indagato per violenza sessuale su minore dopo che i genitori della giovane avevano scoperto il legame tra i due. Adesso il giudice ha deciso di archiviare il caso poiché ha stabilito che quello tra il docente e l’allieva era vero amore. Alla scoperta della relazione tra i due era scattata un’inchiesta coordinata dalla Procura reggiana e l’insegnante era finito indagato con l’accusa di violenza sessuale su minore. Per fare luce sulla vicenda e sui suoi risvolti il magistrato incaricato delle indagini si era così rivolto ad una psicoterapeuta per capire se nella relazione tra professore e allieva fosse rilevabile il plagio o un abuso d’autorità. La perizia svolta dalla professionista ha escluso questa ipotesi e così il Pm ha chiesto, alcuni mesi fa, l’archiviazione del caso.

Non vi è stata alcuna violenza

Richiesta che è stata accolta dal Giudice per l’udienza preliminare di Reggio Emilia. Il Gup, in una udienza che ha visto contrapposte le consulenze di parte, ossia le perizie dei professionisti incaricati dalla difesa del professore e quelli incaricati dalla difesa della famiglia della studentessa, ha archiviato il fascicolo definendo quella tra la ragazza e l’uomo un amore vero. Non è stata rilevata alcuna forma di plagio né abuso di potere in relazione al ruolo da parte del docente nei confronti della studentessa. Non è stato tenuto in conto il fatto che la ragazzina, all’epoca dei fatti, non era ancora maggiorenne. Secondo il Gup l’amore tra allieva e docente era vero e questo basta a mettere la vicenda in archivio. A supporto della tesi sulla sincerità del legame tra il professore e l’ alunna, il fatto che a distanza di tempo – e divenuta la ragazza maggiorenne – la relazione tra i due prosegue. Anche in una scuola in provincia di Monza, qualche tempo fa, un docente di 60 anni e un’alunna di 16 sono stati sorpresi in bagno.