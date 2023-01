Passa con il rosso e travolge una ragazzina: “Spero di averla uccisa”, dice

Non solo è passato con il rosso ma, dopo essersi accorto di aver travolto una ragazzina, non si è neanche fermato e si è augurato di averla uccisa.

La giovane investita, una ragazza di 19 anni, non ce l’ha fatta ed è morta sul colpo. L’assassino stava fuggendo da un altro incidente.

Il dramma si è consumato lo scorso 8 novembre 2022 a Bridgwater, nella contea di Avon and Somerset, nel Regno Unito. Luke Hawkes, 28 anni, aveva attraversato un semaforo rosso dopo essere fuggito dalla scena di un altro incidente. Il 28 enne aveva travolto due auto tra cui quella in cui era la 19enne Bethany Branson. Per la giovane non c’era stato nulla da fare ed era morta sul colpo a causa del violento impatto tra la sua vettura e quella di Hawkes. La Polizia ora – dopo la sentenza di condanna del 28enne – ha pubblicato il video dell’incidente in cui l’uomo alla guida subito dopo l’incidente aveva affermato senza nessun tipo di rimorso “spero di averli uccisi”. L’ufficiale, che ha investigato sul caso, ha dichiarato di non aver mai visto una tale mancanza di remore da parte di un criminale. Hawkes ha ammesso di aver causato la morte per guida pericolosa e di essersi rifiutato di fornire alla Polizia un campione per effettuare un test con l’etilometro o verificare la presenza di droghe.

“Spero di aver ucciso qualcuno”

Nelle telecamere a circuito chiuso che hanno ripreso l’incidente si vede il furgone di Hawkes sfrecciare a 96km/h – il doppio del limite consentito in quel tratto – e non frenare mentre attraversava l’incrocio, scontrandosi con l’auto su cui viaggiava Bethany Branson. Dalla bodycam di un agente pochi minuti dopo lo scontro, si sente Hawkes pronunciare queste parole atroci: “Spero di aver ucciso qualcuno. Oh beh, sapete cosa, mi daranno tre, quattro, cinque anni. Spero di averli uccisi”. Il 27 gennaio l’uomo è stato condannato a 10 anni di carcere e gli è stata ritirata la patente per 12 anni. Nulla in confronto alla perdita subita dalla famiglia della vittima. Di recente anche in provincia di Roma, cinque giovanissimi hanno perso la vita in un incidente. Avevano tutti tra i 17 e i 21 anni.